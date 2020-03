Dette er det første dødsfallet blant spedbarn relatert til korona i USA, melder CNN.

Helsestyresmaktene i delstaten Illinois opplyser at de skal undersøke dødsfallet nærmere.



Helsedirektør Dr. Ngozi Ezike i Illinois uttalte lørdag at det har aldri før har vært et dødsfall knyttet til COVID-19 hos et spedbarn.

– En full undersøkelse pågår, for å fastslå dødsårsaken, sier Ezike.

30.000 døde

– Vi må gjøre alt vi kan for å forhindre spredning av dette livsfarlige viruset. Hvis ikke for å beskytte oss selv, men for å beskytte de rundt oss, sier helsedirektøren.



Til nå har over 30.000 mennesker på verdensbasis omkommet, etter å ha blitt smittet av koronaviruset.

Det viser oversikten til Worldometer lørdag kveld.

Italia er fortsatt det landet i verden med flest dødsfall. Lørdag kveld var tallet 10.023.

Vurderer New York-karantene

Italia har også nest flest registrerte smittetilfeller i verden, over 92.000. Kun USA har flere påviste smittetilfeller, over 116.000.

Av disse er nærmere 2.000 døde.



Lørdag økte antall døde av koronaviruset til over 700 i delstaten New York, de fleste i New York City.

President Donald Trump sa lørdag at han vurderer å innføre karantene for New York og omegn for å hindre folk derfra i å reise til andre deler av landet.