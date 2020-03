Klokken halv ni kjørte kjørte en bil rett forbi en politikontroll i Bærum. Etter en liten stund klarte politiet å spore opp bilen og stanse sjåføren.

– Sjåføren var en kjenning av politiet. Han hadde litt forskjellige ting i bilen, blant annet tre kniver, litt brukerutstyr til narkotika og over 30 kilo indrefilet, sier operasjonsleder ved Oslo politidistrikt, Tore Solberg til TV 2.

Han sier at politiet synes det var en veldig stor mengde kjøtt og at de mistenkte at indrefileten var tyvegods. Den mannlige sjåføren hadde heller ikke gyldig førerkort.

#Bærum: En patrulje stoppet en lokal kjenning som kjørte uten gyldig førerkort på Jar. I bilen var det tre kniver, samt store mengder frossen indrefilet vi mistenker han ikke har skaffet seg på lovlig vis. Vi jobber med ransaking og generell detektivvirksomhet for å løse saken. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) March 28, 2020

– Mannen innrømmet at kjøttet var tyvegods og at det var stjålet fra en matbutikk i nærheten. Det var snakk om 20 pakker med indrefilet med en samlet vekt på 30 kilo, sier Solberg.

Operasjonslederen sier at de muligens skal hjem til mannen for å se etter mer tyvgods, og at han muligens blir pågrepet av politiet.