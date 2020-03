Det bekrefter klubben i en pressemelding lørdag.

Klubben sparer rundt 90 millioner euro, eller over én milliard kroner, på at spillerne går ned i lønn de neste månedene. Det gjelder for april, mai og juni måned.

– Juventus vil takke spillerne og trenerne for deres valg i denne tøffe perioden, heter det i uttalelsen fra klubben.

Første i Italia

– Skulle sesongen begynne opp igjen snart, vil klubben forhandle med spillerne om lønnen og en økning, står det videre.

«Den gamle dame» er den første klubben i Italia som kjører i gang dette tiltaket.

Tre spillere har testet positivt

Tre Juventus-spillere har i mars testet positivt for koronaviruset.

Onsdag 11. mars testet midtstopper Daniele Rugani positivt, før franske Blaise Matuidi testet positivt seks dager senere.

Ti dager senere skrev Dybala på Twitter at både han og kjæresten Oriana hadde testet positivt.

Lørdag kveld hadde det blitt registrert 10.023 dødsfall i Italia hos mennesker smittet av koronaviruset.

(©NTB)