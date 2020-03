Det viser oversikten til Worldometer lørdag kveld. Til sammen 650.000 mennesker over hele verden har fått påvist koronasmitte. Av disse er nærmere 140.000 blitt friskmeldt.

Italia er fortsatt det landet i verden med flest dødsfall. Lørdag kveld var tallet 10.023.

Landet har også nest flest registrerte smittetilfeller i verden, over 92.000. Kun USA har flere påviste smittetilfeller, over 116.000. Av disse er nærmere 2.000 døde.

I Europa er Spania landet som er nest verst rammet av pandemien. Her har over 72.200 testet positivt på koronaviruset, og over 5.800 av dem er døde.

I Kina, der utbruddet startet i desember, er tallet på nye smittetilfeller kun 54 det siste døgnet, totalt 81.394. 3.295 var registrert døde lørdag. Det er kun tre flere på ett døgn.

