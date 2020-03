14-åringen har vært tilknyttet Atlético Madrid siden 2013, og var spiss for klubbens Infantil C-lag.

I en uttalelse på klubbens hjemmesider skriver de at det skal flagges på halv stang til ære for Christian, og at de ønsker å formidle sin medfølelse til familie og venner.

Klubben skriver ingenting om dødsårsak.

Noen av klubbens aller største profiler uttaler seg.

– Det er med sinne og smerte vi må ta farvel med Christian Minchola. Livet er veldig urettferdig, skriver kaptein og landslagsspiller Koke.

– Jeg er stolt over at du har kledd denne skjorten. Mine beste ønsker til hans lagkamerater, familie og venner. Hvil i fred.

Koke kom også opp gjennom klubbens akademi og skal være sterkt preget av nyheten.

– Av hele mitt hjerte sender jeg kondolanser til Christians familie og venner, sier A-lagstrener Diego Simeone.

Han får støtte av klubbpresident Enrique Cerezo.

– Vi er sjokkerte over den triste nyheten om spillerens død og beklager dypt tapet. Atlético de Madrid og hele vår familie vil være ved siden av Christians familie og venner i disse enormt smertefulle øyeblikkene, sier Cerezo.