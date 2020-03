E6 over Saltfjellet i Nordland har vært stengt i flere timer, men åpnes for kolonnekjøring fra klokka 20:00 lørdag. Den kan stenges igjen på kort varsel, opplyser Veitrafikksentralen. E10 over Bjørnfjell er stengt og blir ikke gjenåpnet lørdag.

I Troms og Finnmark er E6 stengt både ved Kvænangsfjellet, Baddereidet, Hatter og Sennalandet. I tillegg er E69 stengt en rekke steder, og E75 er stengt mellom Vardø og Vadsø.

Ettersom fjellovergangen Sennalandet er stengt, er det ikke mulig å komme seg fra Alta til sykehuset i Hammerfest uten å kjøre via Karasjok. Det er en omvei på rundt 270 kilometer.

– Så slik det er nå, vil ikke ambulansen komme seg fram. Vi må bare oppfordre folk til å ta sine forholdsregler og vurdere om de må ut og kjøre. Det er så vanskelige forhold nå, sier trafikkoperatør Grethe Turmo Hatten til NRK.

Samtidig er en rekke fylkesveier stengt på grunn av snøskred, uvær eller skredfare. I tillegg er det kolonnekjøring flere steder i Finnmark.

