Det bekrefter Dyrhaug selv til VG.

– Jeg ser ikke mørkt på det. Jeg har gjort dette før og jeg er veldig motivert, sier Dyrhaug, som bekrefter at han satser videre.

– Jeg driver og spikrer sammen et så bra sportslig opplegg som mulig nå, så det er nok å henge fingrene i.

Etter en sesong med skuffende resultater er det ikke veldig overraskende at 32-åringen må finne andre måter å satse på.

Trønderen mistet også plassen på landslaget etter OL i Sotsji, men kjempet seg tilbake på laget gjennom gode resultater.

Koronaviruset gjør at det er utfordrende tider for Skiforbundet som denne uken har permittert 96 ansatte og har annonsert et kutt i budsjettene med 50 millioner kroner.

Det vil bety kutt i landslagsaktivitene neste sesong.

TV 2-ekspert Petter Skinstad har tatt til orde for mindre landslag.