Fredag omkom en mannlig syklist i 50-årene etter å ha blitt påkjørt av en bil i Holmestrand. En mann i 40-årene er pågrepet, mistenkt for uaktsom kjøring.

I dag var sykkelproffen Sondre Holst Enger (26) på treningstur med tre andre syklister på samme sted.

Ifølge Holst Enger var det like før kvartetten også måtte bøte med livet.

– Vi syklet pent og rolig på høyre side av feltet. Det kom en bilist i 80 km/t som holdt på å dra med hele gjengen. Det kunne gått veldig galt. Det går litt innpå deg når man ser den episoden i går.

Holst Enger opplever at sjåføren ønsket å skremme syklistene.

– Det var helt klart med vilje. Vi så gjennom bakruten at han viste fingeren og pekte oss inn på fortauet. Han pekte til høyre for å vise at vi skulle sykle på fortauet. Så han var tydeligvis veldig sint, sier han.

– Blir du redd eller forbannet?

– Som syklist er du vant til det. Det skjer veldig ofte, og det er ikke bare meg. Det er veldig mange syklister som har en historie om bilister som holder på å kjøre dem ned eller som har blitt kjørt ned. Det er egentlig ganske sinnssykt at de hater oss så mye at de risikerer å drepe oss i trafikken, sier Holst Enger.

Han kaller bilister som ønsker å skremme syklister for feige.

– Dette skjer ikke bare i Holmestrand. Det skjer overalt i Norge. Det er typisk at bilistene skal leke veldig tøffe. Egentlig er de feige der de sitter trygt og godt bak rattet. De vil veldig gjerne gi oss en beskjed. Da kan de heller stoppe og si det face-to-face, sier sykkelprofilen.

Nå har han en klar oppfordring til landets bilister.

– Beskjeden er at de er nødt til å tenke over konsekvensene av å treffe oss. Det var gårsdagen et bevis på - at en syklist omkom etter påkjørsel. Jeg føler veldig med den familien som mistet sin kjære. Det er utrolig synd at bilister tar sånne sjanser for å komme litt raskere frem eller bare være tøffe og tro at de eier veien. Jeg vil at de skal tenke seg om, sier han.