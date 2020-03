Ønsker å videreføre «søringkarantenen»

Justisminister Monica Mæland har bedt innstendig kommunene om å oppheve sine egne, strenge reisebegrensninger som går lenger enn de nasjonale reglene.

Men mange kommuner i Nordland, Troms og Finnmark trosser likevel ministeren og regjeringens råd.

Ordfører Toralf Heimdal i Bardu, som satte i gang hele «søringkarantenen», er klar i sin tale:

– Vi opphever ikke karantenen, vi viderefører den istedet. Jeg mener at flere burde ha lagt seg på vår restriktive linje, spesielt episentrene i Norge: Oslo og Viken fylke – hvor det er desidert flest smittede og innlagt på sykehus, sier Heimdal til TV 2.

Ett unntak

Bardu-ordføreren viser også til tiltakene i Finland, hvor de har stengt hele hovedstaden Helsingfors og regionen Nyland for inn- og utreise i tre uker framover, for å å dempe spredningen av koronaviruset.

– Jeg har fått tusenvis av positive henvendelser for denne karanteneregelen. Jeg mener dette er riktig og det er tydelig at det er mange som støtter oss, sier Heimdal.

Vedtaket til Bardu kommune gjelder fram til mandag. Men Heimdal skrevet en innstilling til kommunestyret der han foreslår å videreføre søringkaranten i ytterligere en uke.

– Men vi har hatt med et ekstra punkt som gir unntak for viktige samfunnsfunksjoner, men disse plikter å ta ekstra forhåndsregler for å unngå smittespredning ved varelevering og utførelse av nødvendige oppdrag.

Medisinfaglig begrunnet

Ordføreren viser til at vedtaket er medisinfaglig begrunnet med henvisning til Folkehelseinstituttets anbefalte tiltak for bekjempelse av utbredelse av viruset i fase en av pandemien.

Heimadal viser til at de så langt er i en annen fase enn resten av landet når det gjelder smittespredning, der reiserestriksjoner og isolering er to av fire anbefalte tiltak.

– Vi har per nå bare én bekreftet smittet person i kommunen og vi gjør alt vi kan for å holde tallet nede, sier Heimdal.

Også i Bodø er karantenereglene forlenget, det opplyste smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen på en pressekonferanse tirsdag.

– For oss er det liv og helse som står først. Det er kjempeviktig å holde hjulene i gang, og vi strekker oss langt. Vi har gode dialoger mellom næringslivet og smittevernlegene, sa ordfører Ida Pinnerød til TV 2.

Smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen sier til TV 2 at de lokale karantenereglene har gitt effekt.

– Vi har en gunstig smitteeffekt sett mot andre steder i landet, sier han.

Han peker på én viktig faktor for å hindre videre spredning: