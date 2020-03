Venninnegjengen fra Bærum dro i slutten av februar på den årlige skiferien til Østerrike. På vei hjem kom symptomene.

– Det var ikke i tankene våre at det kunne være korona, forteller kvinnene.

Da damene kom hjem til Bærum gikk de i selvpålagt karantene. Det tok ikke lang tid før de ble sengeliggende.

– Det var fire dager hvor det var utmattelse og ubehag. Vi sov og sov, sier Kari Janne Skarsbø.

Føler på sjikane og hets

Hele reisefølget på syv kvinner testet positivt for viruset.

Damene mistenker at de ble smittet på afterski-baren Kitzloch i byen Ischgl. Baren er nå under etterforskning for ikke å ha rapportert om koronasmitte.

– Har dere tenkt på at dere er en av dem som kan ha tatt hjem smitten til Norge?

– Ja, det føler vi på. Det er jo litt sjikane og hets der ute. Men vi visste det jo ikke selv. Vi hadde jo aldri reist om vi hadde fått informasjon før vi dro, sier Skarsbø.

Damene fikk ingen informasjon om at noen i skibyen var smittet av viruset, forteller de.

– Det var ingen informasjon i Ischgl. De stengte jo ikke ned afterskien eller gjorde noen andre tiltak den uken vi var der, sier Anne Sissel Borkhus.

Møtes med skepsis

Fire av damene er nå friske fra viruset. De siste tre har kun milde symptomer. Nå føler damene på skepsis fra samfunnet.

– Det er veldig varierende hvordan folk nå forholder seg til oss. Flere er veldig redde oss, sier Skarsbø.

Hun mener derfor det burde bli snakket mer om dem som har blitt friske av viruset.



– Om vi kunne hatt en button, hvor det stod at vi var friske, da hadde jeg blitt glad! For det er mye redsel, og det hadde vært fint å skape noe trygghet der ute også.

Nå når damene selv er blitt friske, håper de å få lov å hjelpe andre som nå er rammet av viruset.

– Nå vil vi hjelpe andre, nå som vi er friske og stadig flere rundt oss blir syke. Vi kan jo handle og hjelpe til der det trengs nå, sier Borkhus.

Vil skaffe oversikt

Assisterende direktør Espen Nakstad i Helsedirektoratet sier på et generelt grunnlag at alle som mistenker at de har koronasmitte, skal oppføre seg som om de har det.

– Det innebærer at man skal være helt uten symptomer i syv dager før man friskmelder seg, sier han til TV 2 lørdag.

Norske helsemyndigheter har ikke tall på hvor mange av de som har vært smittet, som i dag er friskmeldt. Trine Paulsen i Folkehelseinstituttet opplyser til TV 2 at dette er tall de jobber for å skaffe oversikt over.

– For oss er det viktig å få tall både på smittede og friskmeldte for å ha best mulig oversikt over epidemien, sier Nakstad.

Fremdeles er det mye man ikke vet om covid-19-viruset, men all forskning tyder på at de som har vært smittet, også blir immune.

– Vi ser at kroppen får antistoffer etter en gjennomgått infeksjon, og det tyder på immunitet mot sykdommen. Så er det vanskelig å si hvor lenge det varer. Vi håper jo at det varer i noen år, sånn at man er immun også hvis det skulle komme en ny bølge av koronavirus senere, sier han.