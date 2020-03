Daglig publiserer Helsedirektoratet tall over hvor mange pasienter som er innlagt med koronavirus, og hvor mange som ligger med respirator.

Samtidig kommer Folkehelseinstituttet (FHI) med tall på hvor mange nye som er smittet.

Det vi ikke får vite, er hvor mange som er skrevet ut av sykehus og friskmeldt av korona.

– Vi har ikke oversikt over dette. I og med at sykdommen rammer 80 prosent av oss mildt, vil det være veldig krevende å få oversikt over dette, sier Trine Hessevik Paulsen, lege ved FHI.

Jobber for å få oversikt

Hessevik Paulsen sier de jobber for å få oversikt over dem som skrives ut av sykehus.

– Vi jobber intensivt og ser på flere ulike løsninger for å forbedre overvåkingen av sykehusinnlagte. Denne oversikten er viktig fordi det sier mye om alvorlighetsgraden av sykdommen her hjemme i Norge, sier hun.

Det er enda ikke avklart når en slik løsning vil være på plass.

Færre influensa-syke

FHI mener nå også å begynne å se konsekvensene av de strenge tiltakene regjeringen har innført i Norge.

– Vi tror at de omfattende smitteverntiltakene har hatt en effekt. Det baserer vi delvis på at antall bekreftede smittetilfeller ikke øker dramatisk. Vi har også andre gode indikatorer, blant annet at vi har en brå nedgang i influensa, sier FHI-legen.

– Hva forteller denne nedgangen dere?

– Vi går ut fra at covid-19 og influensa smitter på samme måte, gjennom kontakt- og dråpesmitte. Når vi ser en så dramatisk nedgang i laboratorie-bekreftede tilfeller av influensa til tross for at mange er testet, er den en indikator på at tiltakene fungerer også med tanke på koronasmitte, sier hun.

Espen Nakstad, assisterende direktør i Helsedirektoratet, mener det er for tidlig å si om tiltakene har hatt effekt.

Samtidig mener han lørdagens nedgang i antall innlagte på sykehus, fra 303 til 291, gir grunn til forsiktig optimisme.

– Vi har hatt strenge tiltak i to uker nå, og de som blir innlagt har sannsynligvis blitt smittet de to siste ukene. Men vi må se an utviklingen de neste dagene, det kan gå opp igjen også, sier han.