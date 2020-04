Jacob (21) jakter på blytung verdensrekord

Allerede som treåring stiftet Jacob Florelius bekjentskap med benkpress for første gang.

18 år senere er Sandefjord-gutten på landslaget i styrkeløft, og i februar satte han uoffisiell juniorverdensrekord da han løftet 204 kilo på trening, ett halvt kilo mer enn gjeldende verdensrekord. Nå sikter han mot å bli den letteste til å løfte 225 kg.

– Det er veldig rart og gir fortsatt ikke mening. Jeg er fortsatt den spinkle lille gutten på 15 år som trener et par ganger i uken, selv om det er ganget med fem, sier Florelius til TV 2, før han fortsetter:

– Det var en ganske ekstrem følelse. Det er et tall som jeg har sett på lenge, men det har aldri vært en realitet. Det ga ekstremt mye motivasjon. Nå er det bare å jobbe videre til den blir offisiell.

Nå setter imidlertid koronaviruset en midlertidig stopper for å sette offisiell verdensrekord med det første.

Jacob Florelius.

Konkurranser og stevner er satt på vent inntil videre, så 21-åringen, som til vanlig sjonglerer studentilværelsen som BI-student i Bergen og toppidrettslivet, satte seg på første fly hjem til Sandefjord for å erstatte stengte treningssentre i Bergen til fordel for gymmen i kjelleren hjemme hos mor og far for å opprettholde treningen.

– Det er ganske stor forskjell, men jeg trives veldig godt her. Det er ikke så mye å gjøre med den situasjonen vi er i, men jeg er heldig og har ikke noe å klage over, forteller Florelius vel hjemme i Sandefjord.

5000 daglige kalorier

Nå har styrkeløfteren, som ble nummer to i junior-VM i benkpress i fjor, funnet seg godt til rette på gutterommet i Sandefjord så lenge treningssentrene holder stengt, men lysluggen trives med å bo hjemme med foreldrene og to mindre småsøsken.

– Jeg slipper å betale så mye mat, så det er jo kjempegreit, gliser 21-åringen i det han åpner kjøleskapsdøren og griper etter pakke egg.

For sammen med 150 gram tilmålt tørr ris, utgjør fem egg frokosten i en streng diett. Det voksne måltidet er likevel kun ett av fem større måltider i løpet av én dag.

På de mest ekstreme dagene har han et kaloriinntak på 5000 kalorier. Til sammenligning lever en gjennomsnittlig mann med et kaloriinntak på 2600 kalorier i løpet av en dag, men Florelius er tydelig på at det er det som skal til for å ta nye steg.

– Til tider er det tungt å spise og det blir en fulltidsjobb å spise. Det er en utfordring, men det er kjempegøy og jeg kjenner at det det gjør en forskjell.