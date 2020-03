«Vi må tillate oss å gjøre idretten viktigere enn noensinne»

Enkelte problemstillinger de aktive står ovenfor er nye. Nå er det full uenighet om permitterte fotballspillere egentlig kan si opp kontraktene sine. De er blitt advokatmat, mistroen rår og «folkets dom» kan bli nådeløs mot de som bryter ut og griper en upopulær livbøye. Folk følger med og selv i korona-tiden er det press på å ta riktige avgjørelser.

I toppidretten trenes det på å mestre stress i ekstreme situasjoner, men ikke alle vil klare seg i denne krisen. Kanskje har de behov for å bli minnet på at bidraget deres gjør en forskjell. At sport er viktig. At deres bidrag i samfunnet har en verdi.Jeg er garantert ikke alene om å lengte etter at å få skrike meg hes under en kamp, juble og gråte av glede når en norsk utøver setter verdensrekord eller sende gutten min på fotballtrening med kameratene sine. Dette er dyrebare friminutter fra alvor og ansvar i hverdagen for meg. Livet er morsommere for den som er glad i idrett. Det har jeg merket de siste par ukene…

Noe av det som skiller hverdagen til en utøver fra en del andres er at de gjerne lever med korte kontraktsperioder og har en kort karriere. Det er en kjent problemstilling at mange idrettsutøvere at de ikke helt vet hva de går til når karrieren er over. Som idrettsutøvere er de inne i boblen som handler om å prestere best mulig i sin idrett der og da. Mange tenker ikke så mye på den dagen idrettskarrieren er over. Mars måned har bevist hvor fort det kan snu.

Mange står plutselig i en situasjon hvor de må ta stilling til om det er mulig å fortsette. Om de orker å legge ned den nødvendige jobben som videre satsing vil kreve, og kanskje med færre midler i en mer usikker tilværelse. Sterk indre motivasjon vil drive de beste videre, men flere vil miste jobben.

Idrett er viktig.

En ting har jeg lært i karrieren er at jeg må gjenta budskapet og gjøre idretten ekstra viktig i motgang for å kunne kjempe seg gjennom en krise. Derfor må vi selv i vanskelige tider tillate oss å gjøre idretten viktigere enn noensinne. Det er mye kraft å hente i det. Og krefter trenger vi mye av nå.