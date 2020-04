Slik kan du krydre hjemmetilværelsen

– Forspill er nemlig mye mer enn berøring og stimulering. Forspillet starter i hjernen, med tanker og forventninger om hva dere har lyst til å gjøre med hverandre, eller det kan starte med et blikk, en SMS eller et bilde.

I «Sex fra Ah til Åh» omtaler hun forspillet som forretten.

– Hensikten med forspillet er å tenne hverandre og gjøre hverandre kåte nok til å gå videre til hovedretten. Men hvis du er av dem som spiser deg mett på forrettene, så er ikke det noe å være flau av, skriver hun.

Blant annet trekker hun frem kyssing, puppekos, munnsex og fingring.

– Tradisjonelt sett har samleiet blitt sett på som hovedretten, men her vil nok mange kvinner være uenige. Inn-ut-pumpesex som det vanlige samleie, er ikke nødvendigvis favoritten, og et forspill må ikke alltid ende i penetrering. Forspill er ofte den deiligste delen av sex for mange jenter, og noen hopper glatt over hovedretten og går direkte å desserten – orgasmen.

Ta en dusj sammen

For mange er situasjonen nå at både små og store familiemedlemmer er hjemme – hele tiden. Men det trenger ikke nødvendigvis føre til at lidenskapen i forholdet forsvinner helt.

Med noen små grep kan man klare å kare til seg litt alenetid selv om barna er hjemme fra skole og barnehage, sier sexolog Kjersti Antonsen.

– Det er lov å få større barn til å passe på de som er litt mindre, og her er skjermtid ofte nøkkelen. Så lenge barna ikke sitter med snuta i iPaden 24/7, kan man forholdsvis enkelt kjøpe seg litt egentid ved å sette på en ny og spennende film, sier hun, og fortsetter:

– Når barna så er opptatt på rommet sitt med tegnefilm, går dere i dusjen sammen, sier Antonsen.

Hun sier at et godt tips er å installere en høyttaler på badet. Det gir ekstra god stemning, og trenger ikke å vekke mistanke blant andre, uvitende medlemmer av husstanden.

– Skru på musikken, lås døren og ha det hyggelig på badet sammen. Bruk dusjstrålene til å stimulere dere begge, og lek med ulik temperatur på vannet, sier hun.

Større behov

En stemningsrapport utført av We-Vibe, en produsent av app-styrte vibratorer, der 1200 respondenter har svart, viser at én av fem som er sammen i frivillig karantene har mer sex.

Samtidig har behovet for å masturbere økt. 54 prosent av parene som er sammen i karantene, føler større behov for å ha sex med seg selv.

Blant de som er i et parforhold, men ikke bor sammen med partneren, kjenner 73 prosent nå på et større behov for å onanere.

Respondentene i undersøkelsen kommer fra Tyskland, Østerrike, Sveits, England og USA, men presseansvarlig Marthe Sørflaten i Kondomeriet sier til TV 2 at det ser ut til at nordmenn har det likedan.

– Ut fra tilbakemeldinger vi har fått fra våre kunder i Norge og det vi ser av kjøpsmønster nå, ser vi for oss at følelsene til nordmenn i karantene er mye tilsvarende det som kommer fram i denne undersøkelsen, sier hun.

Krydre hverdagen

Samtidig som det er lurt å jobbe for å holde på rutinene, er det i disse tider gode muligheter til å krydre hverdagen litt ekstra.

I så fall kan det være lurt å teste ting man ikke pleier å gjøre ellers.

– Er dere flinke og planlegger litt i forkant, kan dere gjemme noen sexleketøy på badet, ta frem en liten minivibrator og ta den med i dusjen, så er man sikker på at begge kommer i mål, sier Kjersti Antonsen og fortsetter:

– Eller overrask henne med munnsex under telefonmøtet hun sitter og småkjeder seg i, for det er lov å være litt frekk når ingen ser på, sier Antonsen, og legger til at det kan være lurt å vente til partneren er ferdig med en videokonferanse før munnsexen går i gang.

– Legg opp til sexpause i lunsjen mandag til fredag og feire lørdagen med smeltet sjokolade og kroppsmaling som slikkes av.

Gi hverandre rom

Ifølge We-Vibes stemningsrapport, føler hver 6. person at partneren nå oftere er mer irritert på han eller henne. I tillegg ser 78 prosent for seg at antall brudd og skilsmisser vil øke som en følge av koronasituasjonen.

Dersom man bor sammen med en partner, sier Kjersti Antonsen at det nå er ekstra viktig at man gir hverandre rom.

– Legg tilrette for at alle i familien får minimum en time egentid i løpet av dagen – det betyr tid hvor ingen kan rope eller spørre om ting. Hvor det er helt rolig i huset og «alle styrer med sitt». Dersom en av foreldrene ikke engang kan gå på toalettet uten å få besøk av en liten krabat til vanlig blir et hus med fire vegger fort veldig lite i en slik situasjon vi er i nå.

I tillegg anbefaler hun å lage noen regler for husstanden.

– Alle må rydde opp etter seg selv, men man kan ikke bli irritert om noen glemmer å rydde bort en kopp. Hev terskelen for hva som irriterer deg og gjør deg mentalt forberedt på at dette er en situasjon som sannsynligvis kommer til å vare en stund.