Andreas Leknessund har flyttet sykkelen inn på badet i kjellerleiligheten sin i Oslo. Der skal Uno-X-rytteren sykle ritt mot andre proffer.

– Skal jeg legge til Elia Viviani? Jeg ser at han har koblet seg opp, sier Tromsø-gutten med et smil der han henger over PC-en, som han har plassert på toppen av vaskemaskinen.

Han er i ferd med å logge seg på Zwift. Dette er en virtuell verden, som er koblet til rullen hans.

– Det er rett og slett en konkurranse på rulla, der du sitter hjemme hos deg selv. Det blir litt som å kjøre løp på ekte og er veldig realistisk. Du må være taktisk, det er smart å ligge på hjul og det er ekstra hardt i bakkene, forteller han.

– Ikke synd i oss

Det verktøyet kommer godt med i disse tider der alle konkurranser er lagt på is. Bruken av Zwift har eksplodert som en følge av korona-viruset, og blir benyttet av syklister på alle nivå over hele verden.

– Det er høy prestisje blant de som bryr seg. I dette eventet stiller nesten hele Uno-X-laget og vi gjør det for å få litt konkurransefølelse i disse korona-tider. Det er fint med et slikt tilbud nå, der vi kan ha en viss form for sosial trening. Dette gir en ekstra dimensjon til treningen, sier Leknessund - som blir omtalt som et av tidenes største norske sykkeltalenter.

Han har allerede sikret seg kontrakt med World Tour-laget Sunweb i 2021, men sesongen der Uno-X tok steget opp og ble Norges første profflag, har ikke blitt helt som han så for seg.

– Her i Norge får vi heldigvis syklet utendørs - i motsetning til i Frankrike og Spania - men vi forsøker å sykle mest mulig alene, og ikke i store grupper. Utover det så er det ganske normalt. Jeg skulle uansett hatt en treningsperiode nå, så for min del har det vært ganske nærme normalen. Idrettsutøvere er i tillegg godt vant med karantenelivet, og det er uansett ikke oss det er synd i akkurat nå.

Drømmen om Tokyo lagt på is

Leknessund synes det vanskeligste nå er å ikke vite hva han trener til. Han hadde en drøm om å sykle OL i Tokyo, som er utsatt.

– Det er kjedelig ikke å kjøre løp, men vi kommer nok igang igjen etterhvert. I Norge er vi uansett vant til å ha lange treningsperioder og bruke mye tid på rulla. Det vanskelige nå er usikkerheten angående når vi skal konkurrer igjen. Mye er usikkert, men vi er heldige. Vi får lønn fra Uno-X og det har ikke vært snakk om permitteringer. Så det er ingenting å klage på fra min side.