Da Thorstvedt fant ut hvem som hadde bæsjet i hanskene hans, tok han en ekkel hevn

Han kan fortelle at diabetes var en stor utfordring for Mabbutt – både under og etter karrieren. Ifølge Thorstvedt mistet lagkameraten følelsen i føttene da de spilte kamper om vinteren på grunn av kulden. For to år siden skapte tilstanden igjen problemer for Mabbutt da han var på ferie i Sør-Afrika.

Gary Mabbutt var kaptein da han spilte med Erik Thorstvedt, og er også kapteinen på Thorstvedts drømmelag. Foto: Daniel Leal-olivas

– Han våknet midt på natten av at det var vått i sengen hans. Da hadde en rotte spist av foten hans uten at han kjente noen ting. Masse av foten var borte fordi den hadde spist av foten uten at han merket det. Han lå på sykehuset en uke etterpå. Det sier bare hvilken heroisk fyr han er.

Midtstopper: Gheorge Popescu

Rumensk stjerne, som etter spillerkarrieren har vært i fengsel for hvitvasking av penger og korrupsjon. Thorstvedt husker en lagkamerat som fikk angre bittert på overgangen til Nord-London.

– Etter en uke kunne man se at han var fullstendig klar over at dette var en tabbe. Han ville absolutt ikke være der. Han var kjempebra, men miljøet var feil, klubben var feil og profesjonaliteten var feil, sier Thorstvedt.

– Så dro han til Barcelona, og ble kaptein der. Han var på det nivået. Strålende fotballspiller, understreker han.

Høyre kant: Darren Anderton.

Ble kalt «sicknote» på grunn av sine mange skader.

– Det var ganske urettferdig, mener Thorstvedt.

– Han var en elegant spiller, og hadde altså så mye greier. Han var en bra fyr, som var god kompis med Steffen (Iversen). Han var en veldig bra fyr som nok likte å kose seg litt, men ikke så mye som de aller verste. Han var en meget god fotballspiller, slår Thorstvedt fast.

Sentral midtbane: Paul Stewart

Ga Thorstvedt et brutalt møte med engelsk fotball da han ga ham en albue og en blodig nese på første treningsøkt.

– Han var en veldig stor, sterk og dynamisk midtbanespiller.

Etter karrieren har Stewart åpnet opp om en dyster fortid. Han har fortalt åpent om at han ble seksuelt misbrukt av treneren sin som ung fotballspiller.

– Han var ikke alltid den gladeste fyren på laget, og kunne være en utfordring. Men nå vet vi at det kunne ha sine grunner. Han forteller at det førte ham til alkoholproblemer, at han hadde problemer med å vise kjærlighet til konen og ungene sine, hvordan han har hatt det emosjonelt og hvordan det har preget ham. Det er mange som har stygge historier å fortelle, og Paul Stewart synes jeg har vist mot, sier Thorstvedt.

Sentral midtbane: Paul Gascoigne

Om fotballferdighetene sier Thorstvedt følgende:

– Et naturfenomen.

Men «Gazza» var ikke bare kjent for de fantastiske prestasjoner på banen. Thorstvedt forteller om da den lekne midtbanespilleren tok med seg en struts på treningsfeltet, og røper dessuten at han hevnet en gammel spøk.

Paul Gascoigne fikk den største hyllesten under åpningen av Tottenhams nye stadion i fjor. Foto: Daniel Leal-olivas

I lang tid har det vært kjent at noen bæsjet i Thorstvedts keeperhansker. Gascoigne har hele tiden vært nordmannens hovedmistenkte. Da de to møttes under legendekampen i forbindelse med åpningen av Tottenhams nye stadion, spurte Thorstvedt ham rett ut: Var det deg?

– Det var en «shit» spøk, men jeg elsket den, lo «Gazza» bekreftende.

Thorstvedt hadde et ess i ermet.

– Jeg tok hevn. Jeg tok klærne hans inn i dusjen og tisset på de, sier han og bryter ut i latter.

– Gjorde du det?

– Du må jo stå opp for deg selv. Man kan ikke bokstavelig talt la folk drite på deg uten konsekvenser, ler han.

– Sånne ting foregikk hele veien. Å drite i hanskene mine var ingenting.

Venstre kant: Chris Waddle

– Han var en ekstremt god fotballspiller. Jeg spilte ikke så lenge med ham, men den halve sesongen så jeg hvor ekstremt god han var. Han ble frigitt av Coventry som 16-åring, og jobbet på fabrikk i to år før han fikk en ett års proffkontrakt med Newcastle. Det viser hvor enormt mange veier det er å bli verdensstjerne på, slår Thorstvedt fast.

Spiss: Gary Lineker

Ble hentet til Tottenham etter at Waddle dro til Marseille. Nå er han et kjent fjes i Storbritannia som programleder for BBC.

Gary Lineker har gjort stor sukess etter spillerkarrieren. Foto: Anthony Harvey

– Han tjener altså så ekstremt mye penger ... han er en guru på engelsk TV. Han har hele tiden appellert til folket. Han ser så snill ut, og sier alltid de rette tingene. Jeg forstod at det ikke kom til å stoppe med fotballen.

Lineker var dessuten en svært giftig målscorer. Men det var ikke nødvendigvis alltid slik på trening. Thorstvedt forteller at de i Tottenham ofte valgte lag som i gymtimene på skolen.

– Han var veldig god til å score mål i kamp, men var alltid dårlig på trening. Den som alltid ble valgt til slutt var Lineker.

– Men han visste akkurat hvor mye han skulle gjøre. Han var et naturtalent i skallen. Intelligensen gjorde at han hele veien klarte å score.

Spiss: Jürgen Klinsmann

– En type som folket elsker. Utseendet hans, utstrålingen hans – han ble en legende og en klubbhelt, slår Thorstvedt fast.

Han beskriver Klinsmann som skolekesempelet på hvordan man skal snu en opinion.

– I Klinsmann hentet vi en tysker, som noen engelskmenn hadde litt problemer med. I tillegg var han kjent for å være en filmer. Han hadde det stempelet. Så kommer han inn, og kaster seg etter at han scoret. I det øyeblikket var alt snudd. Han var en intelligent og oppegående fyr, og visste å si de rette tingene, minnes Thorstvedt.