– Klopp sa til meg at det var kriminelt å la kampen gå

Liverpools borgermester Joe Anderson synes det var rart at det ikke var flere restriksjoner rundt kampen.

– Vi pratet om at det var underlig at fans fra Madrid ikke fikk komme inn på eget stadion, men at de godt kunne reise hele veien til Liverpool og komme inn på Anfield, sa Anderson nylig i et intervju med Liverpool Echo.

Siden har antall smittede i England økt for hver dag. Til og med statsminister Boris Johnson testet positivt for koronaviruset.

– Vil endre oss dyptgående

Ancelotti forteller om en svært annerledes hverdag nå. Han prater med Corriere dello Sport etter en luftetur.

– Det er fortsatt tillatt med én om dagen, alene eller med hunden, eller en sykkeltur. For øyeblikket er det ikke behov for å ha med identifikasjonspapirer, men jeg ser for meg at det vil bli introdusert her som i Italia. Jeg begynner å se noe politi rundt meg. Hovedoppmerksomheten er London. Liverpool har store og åpne områder, London er mer komprimert. Regjeringen jobber nøye nå, og britene har tro på det nasjonale helsevesenet NHS. Everton gjør mye med tanke på bistand til eldre, syke og ensomme. Vi lever alle et liv som vi ikke er vante til, og som vil endre oss dyptgående, forteller Ancelotti.