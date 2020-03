Med oppsparte midler la 19-åringene Frida Aasen Aukland, Nora Ingeborg Vinnes Jacobsen, Zea Elisabeth Hilland og Amalie Serina Smørdal Lien i begynnelsen av mars ut på det som skulle være en drømmereise av en backpackertur.

Blant stoppestedene på turen de hadde planlagt, sto reisemål som Cuba, Japan, Malaysia, Indonesia og Sør-Afrika.

Sør-Amerika var første stopp på drømmereisen, og planen var å besøke den gamle inkabyen Macchu Picchu 16. mars.

Men ryktene om snarlig nedstengning av byen og landet på grunn av korona-pandemien, gjorde at de fire innså at de måtte komme seg hjem så fort som mulig.

Da de skulle ta fly, fikk de derimot beskjed om at flyplassen var stengt. Dermed ble de sittende på et enkelt hotell i Cusco i Peru, og der har de sittet siden. Det er portforbud i byen fram til 12. april.

De har desperat forsøkt å finne en vei vekk fra byen, og nå kan en billett videre være innen rekkevidde.

Bussbilletter

Venninnene fra Bergen har nå fått tilbud om å ta buss til Lima, Perus hovedstad.

– Vi vurderer det, men vi forstår at veiene på bussturen kan være litt farlige, så vi er ikke helt sikre. Samtidig er det eneste måte å komme seg vekk herfra, sier Frida.

I Lima håper de det går flere fly, og at det kan være mulig å finne et fly til Europa.

MUNNBIND: Her er de fire ute på gata, da de fremdeles fikk lov til å gå ut sammen. Foto: Privat

– Vi har vært i kontakt med ambassaden, og får hele tiden meldinger om at vi kan registrere oss på fly forskjellige ambassader har fått tak i, men vi søker, og får ikke plass, fordi landene prioriterer sine egne innbyggere, sier de.

Går i sirkler rundt dem

Ute på gata går lokalbefolkningen i store sirkler rundt dem.

– De unngår oss når vi er ute. Nå får vi i det minste lov til å gå ut, en og en, så vi får kjøpt mat og det vi trenger. Det vi frykter nå er at smitten i byen skal spre seg, og at vi blir smittet, slik at vi må være her enda lenger. Vi vet jo ingenting om hvordan ting utvikler seg framover, sier Amalie.

De vurderer derfor sterkt å sette seg på bussen til Lima.

– Men det er en risiko å ta, i og med at veiene er utrygge. Men de har sagt til oss at det er en stor buss med få passasjerer, slik at vi får holdt trygg avstand, sier Frida.

Håpet dersom de kommer seg til Lima, er at de kan finne et hotell med flere andre nordmenn, og at de etterhvert kan komme seg på et fly til Europa, og derfra videre til Norge.

– Vi er veldig bekymret nå, og vil bare hjem, sier de.

På regjeringens pressekonferanse torsdag ettermiddag ba utenriksministeren nordmenn i utlandet forberede seg på at de kan bli værende der lenge.

– Muligheten vi har til å bistå nordmenn med å komme hjem, blir mer begrenset etter hvert som mulighetene rundt oss også snevres inn. Det gjelder også for andre lands myndigheter, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Peru har foreløpig 635 registrerte tilfeller av koronavirus, og 11 dødsfall.