Remco Evenepoel (20) er et av de største sykkeltalentene verden har sett det siste tiåret.

I 2018 gjorde han rent bord i juniorklassen og vant utrolig nok nesten hvert ritt han stilte opp i. Fremgangen fortsatte i 2019. Han hadde en nesten uvirkelig god første sesong på seniornivå.

I VM ofret han egen sjanser for å hjelpe sin eldre lagkamerat Philippe Gilbert. Gilbert måtte bryte, men var voldsomt imponert over den lojale unggutten.

– Yngstemann viste klasse. Det gjorde skikkelig inntrykk på meg, uttalte Gilbert.

Alt tydet på at 2020-sesongen ville etablere Evenepoel i den absolutte verdenstoppen. Han vant både Vuelta a San Juan og Volta ao Algarve sammenlagt før korona-krisen inntraff. Alt av sykkelritt før sommeren ble satt på vent. For noen dager siden ble OL utsatt. Det var svært tungt å svelge for 20-åringen.

Agna Van Eeckhout, Evenepoels mor, forteller at sønnen var helt knust.

– Jeg var i ferd med å gå inn i en butikk for å velge interiør til den nye frisørsalongen min da Remco ringte. Han gråt. «Mamma, det blir ikke OL nå», sa han. Det gjorde vondt i mammahjertet mitt. Ikke på grunn av at OL ble utsatt, men fordi sønnen min var i sorg, forteller hun til Het Nieuwsblad.

Eeckhout forteller at hun måtte roe ned sønnen. Moren kom med følgende råd:

– Tenk på alderen din. Du har en hel karriere foran deg. Det er mye verre for dem som er eldre. Det kan være deres siste sjanse. Kontrakten til mange eldre ryttere løper ut uten at de får mulighet til å vise seg frem. Ikke heng med hodet. Vær mentalt sterk. Du må være klar når du kan sykle igjen, forteller hun.

Nå håper moren at sønnen kan bruke korona-krisen til å bli enda bedre.

– Selvfølgelig synes jeg det er synd, for målene Remco hadde satt seg i år forsvinner én etter én. Og han trenger å jobbe mot de målene. Jeg husker at han måtte ringe treneren sin umiddelbart. Treneren og støtteapparatet vil hjelpe ham gjennom det. Allerede samme kveld merket jeg at han hadde det bedre. Han så fremover. Det er utrolig hvor modent han håndterer situasjonen. Fordi Remco har et voldsomt temperament, har han også mye energi. Det må han utnytte nå, forteller moren.

Foreløpig har moren hatt god nytte av det.

– Han handler, lager mat og bretter klær, ler hun.