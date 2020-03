Nyheten om at den svenske langrennsstjernen Stina Nilsson skiftet idrett til skiskyting slo ned som en bombe tidligere i uken.

Det betyr at den lynraske svensken kan bli en konkurrent for den norske stjernen Tiril Eckhoff.

– Jeg syns det er innmari tøft og så håper jeg ikke at hun blir skikkelig god, ler Tiril Eckhoff som videogjest hos Skavlan lørdag.

– Jeg er spent på hvordan hun gjør det. Om hun trener med landslaget eller ikke, men jeg er ikke spesielt nervøs.

Hun forklarer:

– Jeg brukte 20 år på å skyte 20 treff. Nå er jeg kanskje litt «slow learner», men det kan være hun er et skytetalent. Hvem vet? Jeg tror hun skal få kjenne på at det ikke er så lett som det ser ut til.

Samtidig mener hun at Nilsson er modig som nå gir seg i kast med noe helt nytt.

– Jeg syns det er veldig kult. Hun er verdensener i den idretten hun driver med og skal skifte totalt til en helt annen idrett, hvor man må tenke annerledes og hvor man må ha litt mer fokus.

– Jeg syns det er kult at hun får oppleve skiskyting og hvor mye mer liv det er. Hvor mange tusener følger med på stadion og hvor mye trøkk man får fra publikum. Det tror jeg ikke er sammenlignbart med langrenn.

Med på Skavlan var også den svenske skikometen Linn Svahn. Hun vurderer ikke å gjøre som sin eldre lagvenninne.

– Jeg leste en kommentar. Jeg hadde blitt ganske sint og de hadde filmet det. Da var det en som skrev at det er flaks at Linn Svahn ikke holder på med skiskyting, for det kunne blitt skikkelig blodig, ler hun.

