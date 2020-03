Det uklart nøyaktig hva som er årsaken til at det er flere smittede blant de som blir testet, men Folkehelseinstituttet (FHI) tror det kan ha en sammenheng med at de har endret teststrategi.

I sin daglige rapport skriver de også at de nå tester færre helsepersonell enn tidligere, og at endringene kan ha ført til at litt færre prøver testes per dag.

Fra den 13. til den 19. mars var det rundt 2 prosent av de som ble testet som faktisk testet positivt. De siste 6 dagene har andelen positive prøver holdt seg rundt 8 til 10 prosent.

88 ligger til intensivbehandling

Lørdag er det 88 personer med påvist koronasmitte som ligger til behandling på en intensivenhet i Norge.

Totalt har 128 koronapasienter ligget til intensivbehandling. 76 av intensivpasientene prosent er menn. Snittalderen for disse pasientene er 59 år.

Lørdag ble det kjent at en person døde med koronaviruset på sykehuset Kalnes i Sarpsborg. Dermed er det 20 som har omkommet med sykdommen i Norge. Gjennomsnittsalderen for de døde er 84 år.

302 innlagt

I alt 302 personer får behandling på sykehus for sykdommen covid-19. Av de 302 har 128 vært innlagt på intensivenhet. Gjennomsnittsalderen for de innlagte er 59 år.

Region helse Sør-Øst, som omfatter Oslo og Viken, er desidert hardest rammet, og har både høyest smittetall, med 2430, og høyest andel positive prøver, med 5,81 prosent.

Tallene er hentet fra FHIs daglige rapport.