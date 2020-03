28. mars 2010 er en dato som for alltid vil bli stående som en av de viktigste i Volvos historie.

For nøyaktig ti år siden ble de nemlig solgt fra Ford, til kinesiske Zhejiang Geely Holding. Et selskap de færreste av oss noen gang hadde hørt om.

De ti årene som har gått siden har vært en eneste stor opptur for Volvo. Men for ti år siden var stemningen hos mange mer skeptisk, enn optimistisk.

– Ja, i Sverige var det mange som mente dette kunne bety slutten for Volvo som svensk bilprodusent. De fryktet at Geely først og fremst var ute etter navnet og merkevaren Volvo, og ville flyttet utvikling og produksjon til Kina, så fort som mulig, forteller Broom-redaktør Knut Skogstad som husker prosessen før Geelys overtagelse godt.

Neppe den optimale eieren

– Det var en svært usikker tid for Volvo. Ford ble hardt rammet av finanskrisen og måtte selge unna alt annet enn kjernevirksomheten for å overleve. De hadde store gjeldsforpliktelser, mange ulønnsomme modeller – og de hadde bygget opp en egen divisjon med flere bilmerker som tapte store penger. Premier Automotive Group (PAG) var det flotte navnet, her hadde de samlet merker som Volvo, Jaguar, Land Rover og Aston Martin. Tanken var at disse skulle fungere som et supplement til mer folkelige Ford, og gi selskapet ekstra bein stå på. Den planen fungerte egentlig aldri, og da det finansielle uværet kom, ble de alle solgt ut, forteller Skogstad.

I etterkant er det relativt lett å se at Ford neppe var den optimale eieren for Volvo. Det føltes mange ganger som veldig langt fra styrerommene i Detroit, til fabrikken i Göteborg. Ford-ledelsen var også notorisk kjent for å ville ta snarveier med mange ting. De hadde store vyer, men disse ble ikke alltid backet opp av nødvendige investeringer.

Femårs-plan og 62 milliarder kroner i investeringer

XC70 var en stor suksess for Volvo, og viste at svenskene var gode til å få det beste ut de rammene Ford ga dem.

Røverkjøp

– Ford ville at Volvo skulle være et premiummerke. Men de var samtidig ikke villige til å satse pengene som skulle til for å komme dit. Volvo måtte blant annet basere modellene sine på eksisterende Ford-plattformer. Siste V70 var for eksempel langt på vei en Ford Mondeo, under "skallet". Det kuttet kostnader, men det satte også klare begrensninger på hva Volvo kunne få til, forteller Skogstad.

Ford fikk ingen enkel jobb da de skulle selge Volvo. De aller fleste bilprodusenter hadde den gangen nok med å redde seg selv. Flere snuste på Volvo, men ingen tok sjansen. Før en karismatisk kineser ved navn Li Shufu kom på banen.

I starten ble det ansett som lite sannsynlig at han og selskapet hans skulle kunne ta over Volvo. Men Shufu ga seg ikke og fikk det til slutt som han ville. For 1,8 milliarder dollar ble Geely eier av Volvo. I ettertid må vi kunne fastslå at det var et røverkjøp!

Her er "nye" XC90 i Norge for første gang

Li Shufu, her sammen med Volvo-sjef Håkan Samuelsson. Foto: Scanpix

Skulle bli premiummerke

– Men tilbake i 2010 var det ikke like åpenbart. Geely hadde en formidabel jobb foran seg. Den største utfordringen var plattformer og teknologi. Volvo var langt fra en komplett bilprodusent. Alt som tidligere kom fra Ford måtte nå erstattes. Det enkleste den gang hadde kanskje vært å kjøpe eksisterende teknologi ekstern, eller gå i kompaniskap med et annet merke. Men slik ville ikke Geely gjøre det. De ville i stedet starte på nytt – og bygge en helt ny modellrekke, forteller Skogstad.

Det var en svært ambisiøs plan, også en svært kostbar plan. Men Geely gjorde det tidlig klart at det var slik de ville ha det. De understreket også helt fra starten av at Volvo skulle få stor grad av "selvstyre".

En ny forretningsplan ble snekret sammen. I den lå det blant annet at Volvo skulle bli et premiummerke. Hvorfor var det så viktig? Jo, fordi man i premium-delen av bilmarkedet kan ta seg langt bedre betalt per bil, enn det de mer folkelige merkene kan gjøre. Å være en liten bilprodusent med base i Sverige er krevende og ikke det enkleste utgangspunktet når man konkurrerer i en så internasjonal bransje.

Designeren: Vil at du skal ha det bedre i bilen enn hjemme i godstolen

Volvo produserer fortsatt en stor andel av bilene sine i Sverige, men har de siste årene også fått fabrikker i både Kina og USA.

Fått skryt for langsiktighet

Volvo satte i gang utviklingen av en helt ny plattform for store biler, kalt SPA. Andre generasjon XC90 var første bil ut på denne, da den kom på markedet i 2015. Fem år senere er dette faktisk Volvos eldste bil. Hele modellutvalget er skiftet ut og ingen av modellen fra Ford-tiden er med lenger.

– Geely har fått mye skryt for langsiktigheten de har vist. I de første årene de eide Volvo, var det fint lite nyheter. Modellene var gamle og etter hvert ganske frakjørte. Men Geely forsøkte seg ikke på noen snarveier. De brukte den tiden det tar å utvikle både plattformer og modeller fra bunnen av. Og det har også vist seg at de har gjort jobben på en god måte, forteller Skogstad.

SPA kaller Volvo selv plattformen de bruker på alle sine større biler. Den blir snart byttet ut med SPA 2 som skal debutere på neste generasjon XC90.

Enorm utvikling

2011 var det første, hele Geely-året. Da produserte Volvo 450.000 biler. De hadde 21.500 ansatte og klarte et overskudd på 1,6 milliarder svenske kroner.

I fjor var de samme tallene slik: 705.000 biler. 43.000 ansatte og overskudd på 14,3 milliarder svenske kroner.

– Det viser virkelig hvor vellykket Geelys snuoperasjon har vært. Volvo er et helt annet selskap nå, enn de var for ti år siden. Nå merker naturligvis også de alle problemene rundt korona-pandemien, men Volvo er godt rustet til å møte også dette. Fabrikkene i Kina er i ferd med å åpne igjen. Det er et viktig lyspunkt akkurat nå, avslutter Knut Skogstad.

