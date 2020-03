Møtene i marka har gjort Eckhoff ekstra forbannet

Tiril Eckhoff har lagt bak seg en god sesong i skisporet. Skiskytteren reiste hjem fra VM i Anterselva med to stafett-gull, og i verdenscupen ble 29-åringen nummer to sammenlagt.

Det er likevel sesongen som ikke ble helt slik hun hadde sett for seg.

– VM var veldig gøy, samtidig visste jeg at jeg var i stand til å gjøre det bedre, sier hun som gjest på lørdagens Skavlan på TV 2.

– Jeg hadde en helt ny inngang. Jeg var superfavoritt og fikk det ikke helt til å stemme. Da er det greit å møte veggen og oppleve det også.

Stor nedtur

Sjuende, 15., 20., og 59. plass på de individuelle øvelsene var langt under pari for Fossum-løperen.

Den virkelige veggen kom imidlertid kanskje i verdenscupens siste løp i Kontiolahti.

Eckhoff hadde verdenscupen sammenlagt i lommen da hun gikk inn i ledelsen på siste stående skyting. En helsprekk og tre bom gjorde at hovedkonkurrent Dorothea Wierer kom seg opp i ryggen på den norske stjernen.

Dermed ble det italieneren som til slutt kunne juble med krystallkulen som beviset på at hun er sesongens beste skiskytter.

Til Skavlan forteller Eckhoff om at tankene begynte å komme, at kroppen begynte å riste og at vinden tok tak. Da fikk hun det ikke til.

– Det var litt slik: «Hva skjedde der?» Det var svart det øyeblikket der. Så har jeg kommet hjem, ruget litt på det og vært litt forbannet, forklarer hun.

Ekstra forbannet har møtene med nordmenn ute i naturen gjort henne.

– Slikt skjer. Da er det ekstra kjipt når man er ute i marka og blir påminnet det tre-fire ganger at "Dæven, Tiril, hva skjedde på siste stå?"

– At folk sier det?

– Ja, da tenker jeg at: «Faen, jeg trodde jeg hadde glemt det», men så blir man minnet på at man hadde en jævlig dårlig dag på lørdag. Ja, det stemmer... jeg hadde en dårlig dag på lørdag.

VINNER: Dorothea Wierer med symbolet på at hun vant verdenscupen. Foto: Lehtikuva

Får beskjed av koronapolitiet

Skiskytternes siste konkurranser, både i tsjekkiske Nove Mesto og finske Kontiolahti, gikk uten tilskuere på stadion på grunn av koronasituasjonen. Likevel var skiskyting en av idrettene som holdt det gående lengst etter virusutbruddet.

På turene ute i den norske naturen etter at hun kom hjem har hun fått merke at det ikke bare har vært populært.

– Det er en del koronapoliti, ler hun.

– I marka fikk jeg kjeft for at jeg ikke holdt meteren min. Det er mye av det. Man vil ikke at det skal spre seg. Vi var jo i Finland der det da ikke var noe smitte. Da blir det litt rart å følge med på nyhetene i Norge hvor det er helt rabiat. Så kommer man til Gardermoen og ser hvordan stemningen er. Man skjønner litt alvoret når statsministeren og kongen taler på TV. Da får man litt sånn vond klump i magen: «Hva er det jeg har gjort nå?»