– Alle økonomiske tap etter koronatiltak bør dekkes av staten

– Men ser du ikke at dette kan utnyttes, ved at man dokumenterer større tap enn det som er reelt. Og at dette kan bli et gigantisk sugerør rett ned i statskassen..

Rettferdighet viktig for «skattevilje»

– Dette er selvsagt en bekymring som man generelt har for alle kompensasjonsordninger, så det er avgjørende at man får gode prosedyrer for hvordan disse økonomiske tapene skal beregnes og dokumenteres. I mange tilfeller tror jeg dette vil være uproblematisk, men så vil det selvsagt være tvilstilfeller som er mer krevende, sier økonomiprofessoren.

Han mener at det faktum at noen kan misbruke ordningen ikke bør føre til at vi ikke har som målsetning at alle kompenseres for sine reelle økonomiske tap.

– Forsikringsselskap står jo overfor tilsvarende utfordringer, og klarer å håndtere disse.

– I Norge har man stor tillit til myndighetene og det er en utbredt enighet om viktigheten av å bidra til fellesskapet over skatteseddelen. Kan koronatiltak som eventuelt fører til konkurser og store økonomiske tap, føre til at man undergraver viljen til å betale skatt?

– Jeg frykter absolutt det. Vi har i et forskningsprosjekt sammen med skatteetaten vist at rettferdighet er enn viktig grunn til at folk betaler skatt. Dersom bedrifter føler at de har urettmessig blitt påført store kostnader av myndighetene, vil det kunne føre til at de føler at det er i deres rett å prøve å unndra skatt.

KRYSTALLKLART BUDSKAP:

– Myndighetene bør dekke alle økonomiske tap som følge av ulike koronatiltak, mener NHH-professor Bertil Tungodden. Foto: Haakon Eliassen

Frykter tillitsbrudd

Tungodden mener krisen kan undergrave tilliten til myndighetene dersom mange går økonomisk på trynet som følge av pålagte tiltak.

– Myndighetene har i denne krisen gjennomført politikk som er til det beste for fellesskapet, men som slår dramatisk ut for enkeltgrupper, uten å garantere at disse gruppene skal kompenseres for dette.

Økonomiprofessoren gir et eksempel: dersom myndighetene eksempelvis bestemte seg for at de ville bygge en vei over eiendommen til noen privatpersoner for fellesskapets beste, ville dette selvsagt blitt kompensert, uavhengig av om eieren var en rik eller fattig person eller en bedrift som betalte utbytte, sier Tungodden.

– Den samme logikken bør gjelde i denne krisen. Dersom myndighetene kan stenge bedrifter uten å betale en rettferdig kompensasjon, ville dette undergrave tilliten til myndighetene og introdusere en risikofaktor for næringslivet som kan være svært ødeleggende på lang sikt, mener Tungodden.

Tungodden mener som myndighetene at det nå pågår en dugnad der vi alle bidrar til å bekjempe viruset.

– Så kan vi i etterkant av krisen ha litt høyere skatter for å finansiere det samfunnsøkonomiske tapet som krisen påfører oss og sikre at de som påføres økonomiske tap får en rettferdig kompensasjon, mener Tungodden.

– Du mener alle tap skal dekkes. Er det ingen øvre grense for hvor mye man kan og bør gi i økonomisk kompensasjon?

– Jeg tenker i utgangspunktet at prinsippet skal være at alle får dekket sine økonomiske tap, lite eller stort. Fordelingshensyn bør løses gjennom skattesystemet og regulære velferdsordninger, ikke ved at noen ikke får kompensert for tap som myndighetene har påført de. Skattesystemet er underlagt en kontinuerlig grundig demokratisk debatt og bør være det verktøyet vi bruker både for å finansiere kostnader fellesskapet påføres og for å sikre en rettferdig fordeling, avslutter Tungodden.