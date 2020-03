– Vært en berg-og- dal-bane uten like

Likevel frikjenner de ikke Solskjær helt. Han kvittet seg også med en spiller som Romelu Lukaku på tampen av sommervinduet – uten å hente inn en erstatter.

– Han tok en litt for stor risiko. Det var en gambling som han med skadesituasjonen har fått svi for, mener Myhre.

Turbulent høst

Så kom sesongstarten. Den startet med et brak med 4-0-seier over Chelsea. Nettopp mot de andre topplagene kan Solskjær slå i bordet med sterke resultater. Blant annet har han slått byrival Manchester City tre ganger.

Mot antatt svakere motstand har saken imidlertid vært en annen. Hjemmetap for lag som Burnley og Crystal Palace har vært noe som er blitt holdt imot kristiansunderen.

– Han har brukt ganske lang tid på, og ennå ikke helt klart å få på plass, en fotball som passer mot dårligere lag, mener Stamsø-Møller.

Han er klar på at Manchester United må bli bedre mot lag som bruker mesteparten av tiden på å forsvare seg.

– Kontringsfotballen er veldig bra. Og jeg tror det kan fungere mange ganger, spesielt mot lag som kanskje er litt bedre enn dem. Men når de møter lavtliggende lag, har de mye å gå på. Bruno Fernandes har vært et veldig bra tilskudd, men fotball er et lagspill, og de må bli mye bedre på akkurat å spille mot etablert forsvar, slår TV 2s ekspert fast.

Positiv periode

Før koronakrisen stoppet europeisk fotball, var Solskjærs mannskap inne i en strålende periode. De har ikke tapt en kamp siden 22. januar. Siden har de spilt elleve kamper, og vunnet sju av dem.

Når fotballen en gang ruller igjen i England, vil Solskjær trolig ha stjernespillere som Marcus Rashford og Paul Pogba tilbake fra skade.

– Jeg tror at United-fansen i denne perioden er veldig fornøyde med Solskjær. Det synes jeg også de har grunn til. Hvor det tidligere nærmest ikke har vært noen i form, synes jeg én etter én har kommet seg veldig, sier Stamsø-Møller.

Britiske sportsaviser er lørdag delte i dommen over Solskjærs første år som fast United-manager. The Sun mener at laget er på riktig vei, og Daily Mail skriver noe av det samme. På den andre siden skriver The Independent at «Manchester United er tilbake der de startet» etter et år med Solskjær.

En gammel lagkamerat av Solskjær, den tidligere United-keeperen Mark Bosnich, er blant dem som mener han er riktig mann for United.

– Jeg vet at alle ønsker raske resultater i disse dager, og det er forståelig i en viss grad. Men han har bare vært der i et år. La ham få tid. Han kommer til å få det til. Vi har allerede sett tegn på det. De har riktig mann, og han gjør en god jobb, sier Bosnich til nettstedet Goal.com.

– Riktig mann

TV 2s eksperter virker å være enige med Bosnisch.

– Etter ett år, er Solskjær riktig mann for Manchester United?

– Akkurat nå mener jeg ja. Han kommer fortsatt til å få tillit. Det er jeg helt sikker på. Alle krefter i klubben er med på hans lag, og han er klubbens mann. Det kommer fortsatt til å komme noen dårlige perioder, men den kontinuiteten tror jeg er den beste løsningen. Jeg tror det blir en god stund til fremover med ham som manager, spår Stamsø-Møller.

– Det får vi svaret på neste sesong. Jeg synes det er vanskelig å si om han er rett mann, men jeg synes det er rett av Manchester United å stå last og brast ved ham nå med mindre resultatene blir veldig dårlige igjen. De har staket ut en ny kurs, Solskjær har sagt seg villig til å stake ut den kursen, og da vet man at det blir opp- og nedturer. Jeg mener de må stå ved det med mindre alt går på trynet. Og det tror jeg ikke at det gjør, sier Myhre.

Bak Moyes

Slik er Solskjærs resultatfasit det siste året, ifølge NTB:

Totalt: 27 seirer, 14 uavgjorte, 16 tap.

Våren 2019: 2-2-6

2019/20: 25-12-10

Seiersprosenten på 47,37 er svakest av managerne fra og med Alex Ferguson-æraen i United. Men ser man på Solskjærs totale managerperiode, er han oppe på 52,63 prosent seirer. Det sender ham inn like foran Louis van Gaal (52,43) og bak David Moyes (52,94).

Mourinho vant 58,33 prosent av sine 144 kamper som United-sjef.

