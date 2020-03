Klokken var blitt åtte og en sykepleier var på vei inn på rommet til 89 år gamle Don Rafael ved sykehjemmet Madrid Loreto i den spanske hovedstaden.

Da 89-åringens kone døde for seks måneder siden, flyttet han inn på sykehjemmet. Til tross for at barna insisterte på at han kunne bo med dem, valgte han heller å flytte inn med folk på sin egen alder.

Don Rafael ønsket ikke å være en byrde.

Historien ble først omtalt i den spanske avisen El Pais.

– Hva snakker du om?

Men noe var annerledes med sykepleieren denne dagen. Don Rafael la merke til at det så ut som han hadde grått.

«Har du sett noen døde mennesker?» spurte 89-åringen.

«Seks, Don Rafael,» svarte pleieren.

«Hva snakker du om?»

«Hortensia, Conchita, Leopoldo...»

Don Rafael kjente alle disse personlig. Og det var da det gikk opp for ham hva som virkelig foregikk utenfor rommet hans.

Lunsjen

Nyheten om de seks dødsfallene var bare en smakebit på hva som ventet ved sykehjemmet. Siden da har 22 beboere mistet livet.

Det første smittetilfellet ved sykehjemmet ble oppdaget i starten av mars, og en mann ble sendt til sykehus. Før han fikk diagnosen, hadde Don Rafael delt bord med ham under en lunsj.

89-åringen ble derfor isolert inne på sitt eget rom. For å få tiden til og gå, lagde Don Rafael sine egne rutiner.

Telefonsamtalen

Han brukte 30 minutter på å gå rundt i rommet, han leste nyheter på nettet, han spilte sjakk på pcen, og han besøkte et nettsted med et webkamera som viste utsikten av Puerta del Sol, hans yndlingssted for en gåtur.

– Jeg er en person som har sett og opplevd mye. Men ingenting hjalp meg med å takle det som foregikk inne på sykehjemmet, forteller han.

Don Rafael tok derfor opp telefonen sin og ringte datteren. Han måtte ut av sykehjemmet så fort som mulig.

Forlot sykehjemmet

20. mars gikk 89-åringen ut dørene fra sykehjemmet.

– Selv om jeg er snart 90 år, dårlig til bens og har underliggende sykdommer, fungerer hodet mitt helt fint, og jeg ønsker ikke å tilbringe mine siste øyeblikk i livet i fullstendig ensomhet.

Før han gikk ut av sykehjemmet for godt, fikk Don Rafael sagt farvel til resepsjonisten. Han møtte også direktøren ved sykehjemmet.

«Måtte Gud være med dere alle», sa han og gikk ut. 89-åringen var nemlig ikke ferdig med livet.