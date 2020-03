USA er det landet i verden som har desidert flest smittetilfeller av koronaviruset. Landet har nå passert 100.000 smittede, da minst 104.256 personer har fått påvist viruset.

Det viser en oversikt fra Worldometer.

Og det er én by som skiller seg ut på den amerikanske statistikken.

1704 dødsfall

Metropolen New York med sine drøyt 20 millioner innbyggere har registrert 46.262 smittetilfeller, og over 600 personer har mistet livet.

Totalt i USA har 1704 personer dødd av viruset så langt.

Dersom spredningen i New York fortsetter i dette tempoet, kan storbyen bli verre enn både Wuhan i Kina hvor utbruddet startet samt regionen Lombardia i Italia. Det viser en analyse New York Times har gjort.

Italia er foreløpig det landet i verden som er hardest rammet av viruset med over 9000 dødsfall.

Økning på 30 prosent

Den amerikanske storavisen påpeker at det ikke er en garanti for at dette skjer, men skriver samtidig at New York har hatt mindre suksess med å flate ut kurven i utbruddet, sammenlignet med Wuhan og Lombardia da de var på det samme stadiet.

Enn så lenge har New York betydelig lavere dødstall enn Wuhan og Lombardia, men med en økning i koronatilfeller på mer enn 30 prosent per dag, ser ikke fremtiden lys ut.

Dette tallet er klart verre enn hva tilfellet var i Italia og Kina. På samme antall smittede per innbygger hadde både Lombardia og Wuhan klart å få økningen ned til rundt 10 prosent, viser analysen til New York Times.

– Vårt største problem

Avisen peker også ut byer som Detroit og New Orleans som steder hvor man ikke har lykkes med å flate ut utviklingen på samme måte som Italia og Kina.

I Seattle, hvor de hadde et stort utbrudd på et aldershjem, og i San Francisco har de derimot klart å snu trenden.

USAs president Donald Trump sa på en pressekonferanse tidligere denne uken at New York var deres største problem.

– Jeg gjør mitt ytterste for å sørge for at byen kommer seg gjennom denne utfordringen. Det er vanskelig å ikke være fornøyd med den jobben vi gjør nå, sa presidenten.

– Et helvete

Samtidig beskriver leger ved sykehusene i storbyen forholdene som «et helvete».

– Folk kommer inn, de blir intuberte, de dør, og det skjer igjen og igjen. Systemet er fullstendig overveldet over alt, sa legen Steve Kasspidis i et intervju med britiske Sky News.

Legen gikk så langt som å sammenligne koronavirus-pandemien med terrorangrepet 11. september 2001, hvor over 3.000 mennesker ble drept da to fly styrtet inn i World Trade Center.

– 11. september var ingenting sammenlignet med det vi ser nå. Da ventet vi på pasienter som aldri kom, nå fortsetter de bare å komme, sa Kasspidis videre.