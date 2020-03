Koronautbruddet har ført til at mange millioner mennesker verden over har mistet jobbene sine, og aksjemarkedene har til tider stupt. Verdens rikeste mann, Amazon-grunnlegger Jeff Bezos, har på sin side økt formuen sin betydelig siden starten av året, skriver The Guardian.

Bezos er nemlig snaue 59 milliarder kroner rikere enn ved nyttår. Papirformuen hans steg med ytterligere 40,9 milliarder tirsdag, og er nå oppe i 1.258 milliarder.

56-åringen tjente denne uken på den beste tredagersperioden på aksjemarkedet siden 1933. Bezos eier om lag 12 prosent av Amazon-aksjene.

Han reddet seg selv fra ytterligere tap ved å selge store deler av Amazon-aksjene sine i februar, før verdenssamfunnet innså skalaen på koronakrisen og aksjemarkedet kollapset. Bezos solgte aksjer for 35 milliarder kroner i starten av februar.