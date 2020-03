Kanalen bekreftet fredag at de skiller lag med Regan. Programmet hennes gikk i beste sendetid, men ble tidligere denne måneden tatt av programmet, skriver The New York Times.

Regan sier i en uttalelse gjengitt av Fox at hun ser fram til «neste kapittel» i karrieren.

– Jeg har satt pris på tiden i Fox, og nå skal jeg fokusere på familien i denne vanskelige tiden, skriver 47-åringen.

Det var under en sending 9. mars Regan kom med uttalelsene, som stemples som stemples som misledende og uansvarlige av blant annet flere av hennes kolleger i Fox Business og søsterkanalen Fox News. Regan beskyldte liberale for å heie fram en markedskollaps, og for å forsøke å «demonisere og ødelegge presidenten», foran en grafikk der det stod «Coronavirus impeachment scam», eller koronavirus riksrett-bløffen.

Avgjørelsen om å ta Regans program av lufta skal ifølge The New York Times ha overrasket flere av hennes kolleger. Kanalen er kjent for å stå imot press utenfra, og gjør sjelden handlinger som kan ses på som anerkjennelse av utenfra.