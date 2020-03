Den svenske langrennsløperen Linn Svahn slo gjennom med et brak da hun vant sprinten under verdenscupen i Davos før jul.

Men veien til toppen har, som for så mange andre topputøvere, vært brokete.

For som tenåring var hun iferd med å trene seg i senk, forteller hun på Skavlan. Da hun fikk treningsforbud som 15-16-åringen snek hun seg ut gjennom vinduet for å trene.

– Jeg har alltid vært drevet, og jeg vil utrolig mye. Det var tydelig fra ung alder, men da jeg kom opp i en alder da man skulle trene på skikkelig.... Da skulle jeg virkelig trene også, forklare hun.

– Jeg gikk ikke bare over en eller to grenser, men ganske langt over grensene for hva jeg tålte.

Fikk råd

Hun flirer litt av tanken på at det bare er fire år siden, og får spørsmål fra Fredrik Skavlan om konsekvensene av den voldsomme treningen.

– Det var ganske klassisk overtrening og fra det pådro jeg meg skader.

– Jeg hadde ganske mange rundt meg som prøvde å få meg til å innse at det ikke var bra det jeg holdt på med. At jeg ikke kom til å bli en bedre skiløper av det. De sa at karrieren min kom til å ta slutt før den begynte.

De prøvde å nekte henne å trene, med det resultatet at hun snek seg ut om natten for å trene.

– Det tok en stund før jeg skjønte situasjonen jeg var i. Jeg prøvde å fortrenge det. Jeg tenkte at det gikk over på en uke om jeg ble inne og så på serier. Om en uke kan jeg trene så mye jeg vil igjen, forklarer Svahn.

– Det var en tøff periode. Det er tøft ikke å få gjøre det jeg ville gjøre. Jeg hadde et par år der jeg var begrenset av skader, og ikke fikk lov til å trene så mye som jeg ville, og egentlig burde, gjøre.

Da hun forstod

Til slutt kom hun imidlertid styrket ut av det.

– Jeg forstod at jeg måtte forandre tankegangen min. At det ikke handler om å trene mest, men best.

– Det har vært noe som har dyttet meg frem til der jeg er i dag. Uten de årene hadde jeg aldri vært der jeg er i dag.

En voldsom indre motivasjon og et driv mot det hun ønsker har alltid preget henne. Det har også gjort at hun har et visst temperament. Det har vist seg de gangene løpene ikke har gått hennes vei denne sesongen.

En tordensky

Hun forklarer at hun kan bli skikkelig forbanna på seg selv.

– Jeg blir en skikkelig «åskmoln» (tordensky, journ. anm), men jeg tenker det er bedre at det får brenne fort av, og så blir det sol igjen, enn at det er surt regn som varer lenge.

– Jeg vet at ikke alle liker at man blir forbannet. Jeg har fått høre at det ikke handler om å ta bort vinnerskallen, men at de vil temme deg litt eller avrunde kantene litt. Jeg tror man skal være forsiktig med å ta bort det.