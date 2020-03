Pål Landfalds og Ida Kristin Maud Overskotts frisørsalong på Hamar var fullbooket. Så kom koronaen og beskjeden om at dørene måtte lukkes.

– Vi fikk sjokk alle sammen. Det var veldig vanskelig, sier frisør Ida Kristin Maud Overskott.

– Samtidig skjønte vi hvorfor og at her må vi bare bidra, sier Idas kollega Pål Landfald.

Med seks permitterte ansatte og regninger som hagler inn, er de avhengige av å falle inn under regjeringens krisepakke.

– Jeg tenker at det er positivt at det kommer noe som vil hjelpe oss, men vi er skeptiske i forhold til hvilke klausuler som blir lagt bak, sier Overskott.

Hvem får hjelp?

Fredag kom regjeringen med nye tiltak for å hjelpe et næringsliv i krise – tiltak som retter seg særlig mot små og store bedrifter der inntektene har falt bort mens faste kostnader fortsetter å løpe.

Men finansminister Jan Tore Sanner (H) presiserte at tiltaken skal bidra til at levedyktige bedrifter kommer gjennom krisen.

Pål og Ida er bekymret for om deres bedrift kvalifiserer til å motta støtte.

I fjor hadde salongen nemlig et underskudd på 130.000 kroner. Til sammen er de i pluss de siste tre årene, men de lurer på hva det betyr at bedriftene må være «levedyktige» for å få hjelp.

– Ja, veldig. Om det kommer noen restriksjoner som gjør at vi ikke får fordi foregående år var i minus, det er det vi er redd for nå, sier Ida Overskott.

– Vi føler at vi er innafor, men det er klart at vi jubler ikke før alt er vedtatt og klart, sier Landfald.

Husleie og strøm må betales

– Hva må dere ha dekket inn for ikke å gå konkurs?

– Vi må ha hjelp til husleie, felleskostnader, strøm og faste løpende kostnader som vi ikke har mulighet til å betjene nå.

– Da er vi på 41.325 kroner, summerer Pål Landfald.

Uten den summen i månedlig støtte kan det være over.

– I hvert fall kan vi ikke betale leverandørfakturaene våre, for de får vi ikke prioritert. Og det vil jo bli null i kassa, så når vi starter opp igjen da så vil vi starte på absolutt null og det vil være kritisk i forhold til utbetaling av feriepenger. Dette er helt livsnødvendig for oss nå, fastslår Overskott.

Men det er én ting som varmer frisørene på Hamar. Kundene er i gang med en kronerulling. Så langt er 11.800 kroner kommet inn.

– Jeg blir veldig rørt av å tenke på det, at kundene vil oss så vel. Jeg får klump i halsen av å tenke på det, sier Ida.