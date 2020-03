Straffes etter hjemmeskole-tabbe

Fotballspilleren James McClean (30) har en rekke år bak seg i Premier League. 30-åringen står med 65 landskamper for Irland. Nå spiller han i Stoke på nest øverste nivå.

I likhet med mange andre foreldre må McClean drive med hjemmeundervisning under korona-krisen. Nå er han i trøbbel.

Den kontroversielle fotballspilleren dokumenterte det han kalte for «dagens historietime» på Instagram. McClean, som tidligere har uttalt at han er en stolt irsk nasjonalist, hadde tatt på seg finlandshette i forbindelse med undervisningen.

IRA-referansen ble for mye å svelge for McCleans arbeidsgiver. De valgte å gi ham to ukelønner i bot samt kreve at McClean slettet Instagram-kontoen sin.

«Stoke kan bekrefte at klubben, i kjølvannet av en intern granskning, har besluttet å straffe James McClean for et upassende innlegg på sosiale medier. McClean har fått to ukelønner i bot og har også sagt seg villig til å slette Instagram-kontoen sin. Spilleren har uttrykt anger, og han skjønner at han utviste dårlig dømmekraft med det støtende innlegget», skriver klubben.

McClean legger seg flat.

– Jeg ønsket ikke å støte noen, men jeg skjønner at jeg har gjort det. Det beklager jeg. Jeg har pratet med klubben og vil slette Instagram-kontoen min.

Det er ikke første gang McClean har skapt overskrifter. I England er det tradisjon for å markere «Remembrance Day» i november. På denne dagen hedrer man britiske soldater som har falt i strid ved å bære en valmue på drakten.

Det har McClean nektet å gjøre.

30-åringen er født og oppvokst i Creggan, Derry. Seks personer fra samme sted ble drept under Bloody Sunday i 1972, der britiske soldater skjøt 28 ubevæpnede sivile under en fredelig demonstrasjon.

– På gunn av historien fra der jeg kommer fra i Derry kan jeg ikke representere det, sa Stoke-spilleren til Independent i 2015.

McClean nekter å delta i denne markeringen fordi det støtter alle konflikter hvor britiske soldater har falt, og ikke bare den første og andre verdenskrigen.

Etter å ha blitt buet på av andre lags supportere og egne fans, reagerte iren på sin egen Instagram-konto.

– Dere kan gjøre det verste, kaste ting og bue. Takk til hjemmefansen som faktisk er utdannet og støtter meg. Til dere andre huleboere uten utdannelse som synger anti-irske sanger hver kamp og kaller meg Fenian (irsk nasjonalist) ditt og datt. Jeg er stolt over å være en Fenian, og ingen f**** vil noen gang endre det, så syng i vei, raste McClean.

Iren har ikke bare en opprørsk side. McClean har gjennom årene donert store beløp til de som har det vanskeligst i samfunnet. Han har hjulpet hjemløse og alkoholikere i Derry. Han kjøpte en ny håndsykkel til en liten jente som led av ryggmargsbrokk, og han donerte et stort beløp for at kreftsyke Darragh (4) skulle få spesialistbehandling i Florida. McClean betalte også for begravelsen til en toåring som ble påkjørt av en bil.