Viking-spillerne får tilbud om å plukke tomater. Kan måtte takke ja

Det store spørsmålet er om permitterte spillere kan bli gratis tilgjengelig på overgangsmarkedet etter to uker.

Ifølge arbeidsmiljøloven vil en permittering åpne for at man kan bryte avtalen med arbeidsgiver 14 dager etter at arbeidstager har sendt arbeidsgiver et skriftlig varsel.

Men det er ulike meninger om hvorvidt fotballspillere er omfattet av 14-dagersregelen.

Først ut var Advokat Ronny-V. van der Meij i advokatfirmaet Stray Vyrje & Co som mente det var risikosport for norske klubber å permittere spillere.

– Etter arbeidsmiljøloven kan også spillere som er ansatt på tidsbegrensede kontrakter, ved permittering, fristille seg med 14 dagers varsel, skrev han i VG.

Kontrakten er bindende

Norsk Toppfotball svarte med at det er "usikkert om «uoppsigelige» avtaler som spillerkontrakter er omfattet av arbeidsmiljølovens § 15-3 (9).

– Vi er uenige i denne tolkningen. Oppsigelsesadgangen følger direkte av loven. Det foreligger intet grunnlag for å gi fotballspillere svakere rettigheter enn andre arbeidstakere. Tvert imot. De er ofte ansatt på tidsbegrensede kontrakter, med begrenset oppsigelsesrett. Det kan da spørres om klubbene i det hele kan permittere. Men gjør klubbene likevel det, må spillerne kunne meddele oppsigelse på linje med alle andre arbeidstakere, sier Ronny-V. van der Meij til TV 2.

Også spillerforeningen NISO har uttalt seg.

– Dersom en klubb velger å permittere, så har du som arbeidstaker rett til å si opp avtalen i tråd med arbeidsmiljøloven og reglene knyttet til permittering. Vi har ikke vurdert om prosenten av permittering har noen betydning, men mener klart at oppsigelsesadgangen står seg uavhengig av det, har NISO-advokat Eirik Monsen tidligere sagt til TV 2.

Sunniva Nising Sandvold jobber med arbeidsrett og er senioradvokat i Kluge Advokatfirma.

ADVOKAT: Sunniva Nising Sandvold.

Hun trekker frem at en spillerkontrakt fortsatt binder utøveren under permittering og at den dermed ikke står fritt til å akseptere ny fast stilling.

Hun viser til en dom i Høyesterett i 2012, der to Notodden-spillere vant frem i retten. Denne har også blitt trukket frem av Juridisk seksjonsleder Espen Auberg i Norges Fotballforbund.

– Høyesterett har tidligere avsagt en dom hvor det ble lagt til grunn at arbeidsmiljølovens oppsigelsesbestemmelser ikke gjorde seg gjeldende i slike midlertidige avtaler som er standard for fotballspillere. Spørsmålet kan ikke anses fullt ut avklart på bakgrunn av dette, men dette er det tydeligste rettskilden som per i dag foreligger. Denne gir grunnlag for et standpunkt om at lovens oppsigelsesregler ikke gis anvendelse på «uoppsigelige» avtaler som benyttes i idretten.

– Kan trygt takke nei

I Viking er spillerne lojale til klubben, sier Viljar Vevatne.

– Jeg tror de aller fleste føler at denne situasjonen står langt utenfor hva klubben kunne forutse. For noen er det en kinkig situasjon der arbeidsplassen kanskje står på spill langt frem i tid.

Vevatne tror likevel det er en forståelse for at inntektene venter på seg.

– Klubben drøyde det lenge før de gitt til permitteringer, så det er ikke dårlig stemning sånn sett.

Og selv om Vevatne og de andre Viking-spillerne nå er arbeidssøkende, mener Advokat Ronny-V. van der Meij at spillerne har en lojalitetsplikt til sin arbeidsgiver.

– Eventuelle tilbud fra konkurrerende klubber kan de derfor trygt takke nei til, sier han.