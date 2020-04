Koronautbruddet har satt fotballspilleren Maduka (22) i en spesiell situasjon

– Klubben har fått meg til å føle at jeg er en del av familien. De gir meg hjelp og det jeg trenger, så jeg føler meg ikke arbeidsledig, sier Udeh.

– Huseieren har sagt at Maduka ikke trenger å betale husleie så lenge situasjonen er som den er. Så har vi en løsning med ham, som sørger for at han har mat på bordet og skal har ting å gjøre på fritiden, sier Haukeland.

Sportssjefen er, som alle andre i klubben, permittert fra jobbene sine. Likevel tar de seg råd til å hjelpe 22-åringen fra Nigeria.

– Vi kan verken permittere eller lønne en spiller som ikke er ansatt, så vi må finne løsninger for å hjelpe. Det ansvaret tar vi. Han skal ikke lide noen nød, sier Haukeland.

Får bli i Norge

Turistvisumet til Udeh går ut i begynnelsen av mai, men Utlendingsdirektoratet (UDI) skal ha gitt klubben forsikringer om at mennesker som venter på arbeidstillatelse skal få være i Norge selv om visumet går ut i unntaksperioden.

– Så du frykter ikke at han må dra tilbake til Nigeria, Haukeland?

– Nei, det ser ikke sånn ut. Jeg er ikke veldig bekymret for det, og det tror jeg ikke Maduka er heller, sier sportssjefen, som også er overbevist om at han skal bli spilleklar, selv om overgangsvinduet normalt stenger om få dager.

– Signalene jeg har fått fra NFF er at det skal gå greit å vente på arbeidstillatelsen så lenge overgangspapirene er i orden. Mest sannsynlig er alt på plass før vi kan trene igjen, sier han.

Tror på Gud og bedre tider

Men enn så lenge kan ikke Udeh gjøre noe annet enn å vente.

– Jeg er en som tror på Gud. Jeg vet at det vil gå over. Jeg kom her for å spille fotball, og jeg vet at jeg kommer til å gjøre det. Først tenkte jeg at jeg kanskje ikke kunne få jobb her, men jeg er religiøs, jeg tror at alt kommer til å ordne seg, sier 22-åringen, og legger til:

– Det er en vanskelig situasjon, og jeg er nok ikke den eneste som har det slik. Heldigvis har klubben har gjort det enkelt for meg. Jeg føler meg hjemme med med nigerianske venner, så jeg kjenner ikke så mye på det.

– Hvordan er dagene her ute uten fotball?

– Det er ganske kjedelig. Jeg er vant til mange mennesker og lyder, og at familien er rundt meg hele tiden. Her føles det litt som å være i fengsel, sier Udeh og ler.

– Hvordan er det å ha vennene dine i fengsel med deg?

– Det hjelper. Veldig mye.