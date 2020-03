Det sier fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet til TV 2.

Forland ønsker ikke å uttale seg om når smittetoppen kommer, men helsemyndighetene ønsker seg en flat kurve på smittetilfellene slik at helsetjenesten skal ha kapasitet til å håndtere de syke.

Lenge igjen

Det er imidlertid klart at det er lenge til pandemien er over. Ulike deler av Norge befinner seg nå i fase én eller to av utbruddet. Først i fase fem vil man se et synkende antall tilfeller.

– Hvor lenge tror du folk må innstille seg på å leve med ganske strenge restriksjoner i hverdagslivet sitt?

– Vi vil gi råd på faglig grunnlag og vurdere nytte kontra kostnad av tiltakene. Vi ser jo at tiltakene har store samfunnsmessige konsekvenser, kanskje særskilt dette med å holde barn borte fra barnehage og skole. Det er tema som vil bli vurdert av departementet i forhold til hvilke planer som legges etter påske, sier Forland.

Lette tiltak vil fortsette

Noen tiltak er lette å håndtere, forklarer Forland. Andre tiltak har mye større konsekvenser for samfunnslivet og må vurderes nøyere.

Å være ekstra nøye med håndvask, ha god hostehygiene og holde avstand til andre eller unngå store folkeansamlinger, regnes som lette tiltak.

– Dette er ting som kan vare lenge uten at det har store, inngripende konsekvenser, sier Forland.

– Hvor lenge tror du vi kommer til å merke effekten at vi er i en pandemifase?

– Det kommer vi til å være i til pandemien er over, og det vil ta ett til to år.

Dette er altså så lenge vi bør være forberedt på å holde avstand, vaske hendene ekstra nøye og nyse og hoste i albuen.

Begrenser influensa

Tiltakene som er innført for å begrense koronasmitte fører nå til en interessant bieffekt, sier Forland. Antallet influensatilfeller har nemlig stupt.

– Vi ser også en redusert spredning av resistente bakterier som også knytter seg til hygienetiltak i samfunnet og helseinstitusjoner, så dette er en positiv bieffekt av tiltakene som er satt inn mot koronaviruset, sier fagdirektøren.