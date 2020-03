Markus Grønstad (26) er ute av Idol

Fredag var det klart for vårens andre Idol-direktesending, og etter at TV-seerne hadde sagt sitt, var det Markus Grønstad (26) som måtte forlate konkurransen.

– Jeg vet ikke helt hvordan det føles. Det går egentlig helt fint å ryke ut nå. Alle har gitt så mye av seg selv, og jeg har blitt glad i folkene her, sa Grønstad like etter at resultatet ble lest opp.

Han fastslo at han skal fortsette med å skrive låter og synge i tiden fremover, selv om han nå er ute av musikkonkurransen.

I løpet av årets Idol-sesong kan dommerne redde én deltaker som ryker ut under direktesendingene, men de benyttet ikke denne muligheten nå.

UTE AV IDOL: Markus Grønstad måtte forlate Idol. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Vi tror at du kommer til å klare deg bra uansett, så vi har bestemt å ikke redde deg, sa dommer Silje Larsen Borgan (34).

Dommerne mente at Grønstad hadde tatt feil låtvalg denne fredagen, og at låten «Castle On The Hill» av Ed Sheeran ikke passet hans stemme.

Se opptredenen i videoen i toppen av saken.

To deltakere til i fare

Signe Sparby (18) og Dina Matheussen (15) var også i fare for å ryke ut denne fredagen, da de var blant de tre deltakerne med færrest stemmer.

På grunn av korona-smittefare var det ingen publikum i salen, bortsett fra dommerne Borgan, Tshawe Baqwa (40) og Andreas «Tix» Haukeland (27).

Første direktesending måtte en vikar steppe inn for programleder Katarina Flatland (30), siden hun var i hjemmekarantene, men fredag var Flatland tilbake foran TV-kameraene.

Forrige uke var Josefine Janson (21) førstemann til å ryke ut av topp ti i Idol.

Slik var Idol-kvelden

Kveldens tema var at deltakerne skulle synge låter som de kunne ønske at de hadde skrevet selv.

Signe Sparby (18) åpnet showet med «Not Gonna Cry» av Emma Steinbakken. Dommerne mente at hun leverte en følelsesladd opptreden.

– Hver gang du går på scenen, så føler jeg alltid så mye, sa Baqwa.

Aniston Mariyampillai (16) sang «You Are The Reason» av Calum Scott, og dommerne mente at opptredenen ikke kunne blitt mer sjarmerende.

– Vokalt er det noen ting du må jobbe med, og det er fordi stemmen din er i utvikling, men det skjer noe spesielt hver gang du synger, sa Borgan.

Anna Anita Jaskiv (19) viste en ny side av seg selv da hun sang «Too Good at Goodbyes» av Sam Smith.

– Du griper tak, og det er ikke noe du kan øve på, men noe du er født med, sa Baqwa.

Markus Grønstad (26) sang «Castle On The Hill» av Ed Sheeran, og dommerne mente at det var feil låtvalg for ham.