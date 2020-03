Korona-pandemien får nå også konsekvenser for en tidsfrist svært mange bileiere er vant til å forhold seg til: Nemlig når piggdekkene skal av.

Nå blir nemlig denne utsatt for store deler av landet:

– Vi oppfordrer folk til å skifte ut piggdekkene så raskt som mulig. Men ser samtidig mange praktiske utfordringer i disse koronatidene. Som karantene og verksteder og dekkhotell som er stengt eller har redusert kapasitet, sier Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen.

Følger etter Sverige

Vegvesenet har vedtatt å gi unntak fra de ordinære piggdekk-fristene. Nå er fristen til å skifte ut piggdekkene satt ut april måned og gjelder likt for både Sør- og Nord-Norge.

Opprinnelig skal piggdekkene av innen første mandag etter 2. påskedag i Sør- og innen 1. mai i Nord-Norge. Sverige har nettopp gjort det samme unntaket.

Dette har likevel vært en vanskelig vurdering for Statens vegvesen.

Se hva som har skjedd med dekkene de siste tiårene

Årets dekkskiftsesong blir annerledes for mange. Nå blir det anledning til å ha piggdekk på bilen til 1. mai, over hele landet.

Følge med på luftkvaliteten

– Det er uheldig å ha kjøretøy med piggdekk på veiene lenger enn nødvendig. Kombinasjonen av piggdekk, tørre veier, varmt vær og god kjørefart gir mye svevestøv. Vi ber om at de som har muligheten til å skifte så raskt som mulig gjør det for å minske andre miljøulemper og ikke vente så lenge som mulig, sier Lutnæs, i en pressemelding.

Statens vegvesen vil følge med på luftkvaliteten gjennom sine mange målestasjoner. Etaten er klar til ekstra feiing og vasking av veiene ved behov.

Derfor bør du bytte alle dekkene samtidig på biler med 4x4

Svært mange nordmenn oppbevarer dekkene sine på dekkhotell. Det kan by på problemer i disse tider. Foto: Scanpix

Vesentlig dårligere egenskaper

For ordens skyld er det bare piggdekk som har en egen frist for bytte. Kjører du på piggfrie vinterdekk, har du ikke noen frist å forholde deg til, men det anbefales å ikke vente for lenge med å bytte ut de piggfrie vinterdekkene.

Disse dekkene har nemlig vesentlig dårligere egenskaper enn sommerdekk når det er varmt i være. Blant annet er faren for vannplaning med piggfrie vinterdekk er mye høyere enn for sommerdekk. Samtidig slites piggfrie dekk raskere enn sommerdekk.

Du tror du har gjort alt riktig – så skjer det fatale

Video: Denne forskjellen vil kanskje overraske deg...