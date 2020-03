Mener det er «helt bak mål» at klubber i trøbbel ikke vil forhandle om spillersalg

Når klubber går så langt at de velger å permittere spillere, skulle man tro at den økonomiske situasjonen er så vanskelig at spillersalg er ønskelig.

Men slik er det ikke. Stabæks sportslige leder Inge André Olsen stusser over at klubber med permitterte spillere ikke engang ønsker å forhandle om salg.

– Vi har lagt inn bud på mange spillere der vi bare får nei. Situasjonen i norske klubber kan ikke være så katastrofal som alle vil ha det til, for du får ikke en forhandling engang.

– Hva tenker du om at klubber ikke vil forhandle om salg, men samtidig permitterer?

– Det er helt bak mål, uten at jeg skal si hvordan situasjonen er i hver klubb. Vi har stått i situasjonen selv. Forutsatt at du trenger penger, prøver du å selge alt du har. Selv om det skulle ende med nedrykk så gjør man det for å sikre arbeidsplassene. Det har overrasket meg litt. Det er spesielle omstendigheter for alle klubber. Det er klubbledere som er permitterte og lurer på om de skal ta telefonen eller ikke. Det er en veldig merkelig situasjon, sier Olsen.

– Ville hentet halve Godset-stallen

Ranheim-leder Frank Lidahl uttalte for noen dager siden at han ville hentet halve Strømsgodset-stallen hvis det ikke hadde vært for at Ranheim hovedsaklig skal bestå av trøndere.

Odd permitterte samtlige spillere 45 prosent for en uke siden. Klubbens målvakt Egil Selvik er blant dem som har havnet i en helt spesiell situasjon. Keeperen er ønsket av Bodø/Glimt, men Odd har avvist alle bud.

– Siden jeg ikke er over 50 prosent permittert, så mener de at jeg ikke kan si opp arbeidsavtalen min, uttalte Selvik til TV 2 for noen dager siden.

Odds daglige leder Einar Håndlykken avviser at Odd er på konkursens rand.

KUTTER KOSTNADER: Einar Håndlykken begrunner permitteringene med at myndighetene har lagt ned aktivitetsstopp. Foto: Trond Reidar Teigen

– Det som er viktig å skjønne er at vårt permitteringsvarsel til spillere og ansatte ikke er begrunnet i at klubben har dårlig økonomi, men i at myndighetene har lagt ned aktivitetsstopp. Det er noe helt annet. Når myndighetene har stengt «fabrikken» vår, fører det til at vi ikke genererer inntekter, og da følger det med at vi permitterer for å kutte kostnadene tilsvarende. Det fremstår i mediene som at vi permitterer fordi vi er på konkursens rand. Sånn er det ikke, sier Håndlykken til VG.

Olsen håper nå det kommer en endelig avklaring rundt hvilke regler som gjelder for permitterte spillere.

– Som sportslig leder skal man fylle opp en stall og lage et slagkraftig lag til sesongen begynner. Alt har stoppet opp, og det stoppet nesten opp på dagen. I tillegg er det mange uavklarte situasjoner med tanke på at mange spillere er permitterte. Hva er egentlig rettsvernet til spilleren? Hva kan de gjøre, og hva er markedspris på en spiller i dag? Man legger inn bud og får nei. Klubbene vil ikke selge selv om spilleren er permittert. Det hadde vært fint med en prinsipiell avgjørelse for å teste hvordan vernet rundt en spiller egentlig er. Jeg aner ikke, innrømmer Olsen.