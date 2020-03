blomsterbutikker får konstant bestillinger:

Permitterte alle ansatte – nå er de tilbake i full jobb

HEKTISK: Nydalen Blomster opplever stor pågang i antall hjemmebestillinger. Foto: TV 2

I frykt for mangel på arbeid, deltidspermitterte Elisabeth Kleiva sine ansatte. Så hentet hun dem inn igjen – pågangen ble for stor for å gjøre alt alene.