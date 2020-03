På området utenfor Legevakta i Christian Kroghs gate i Oslo sentrum reises nå store telt som et forvarsel om at store mengder syke i tiden som kommer vil oppsøke hjelp.

Også ved Aker sykehus skal slike telt oppmonteres i løpet av neste uke.

Undersøke syke

Det er Oslo kommune som har henvendt seg til Røde Kors, med spørsmål om de kan hjelpe til med å øke mottakskapasiteten.

Disse teltene, som er deler av feltsykehus, brukes normalt i områder av verden som har blitt rammet av katastrofer, kriser og konflikter.

– Slike telt har blitt brukt for eksempel i den store flyktingkatastrofen i Bangladesh for tre år siden, etter jordskjelvet i Nepal, og nå nylig i al-Hol leieren. Men også telt som er beregnet på store evakueringssituasjoner her hjemme, forteller generalsekretær i Røde Kors Bernt Apeland til TV 2.

Teltene skal fungere som mottakssentraler, der syke skal undersøkes og eventuelt testes, før de eventuelt blir sendt videre til behandling.

Håndtere store menneskemengder

Det er ikke steder man kan oppsøke fordi man vil testes, men oppsøke ved sykdom etter å ha snakket med fastlege eller legevakt på telefon.

Generalsekretær i Røde Kors, Bernt Apeland. Foto: Ingvild Gjerdsjø/TV 2

– Det er mottakssenter for å hindre at smitten kommer inn i legevaktene eller inn på sykehusene, og for å kunne håndtere større menneskemengder på en betryggende måte, sier Apeland.

Målsetningen er at teltene skal være operative fra neste uke.