Vanligvis er Emil Bohinen og Melissa Bjånesøy servitører på fotballbanen. Men nå har Korona-krisen ført til at Stabæk-spillerne fyller arbeidsdagen med helt andre oppgaver:

Blant annet som leverandører av middag til eldre i lokalmiljøet i Bærum.

– Det er jo folk som ikke kan gå ut. Det er livsfarlig for dem å bare sette foten ut av døren. Da må vi jo stille opp og bidra, spesielt her i lokalsamfunnet, sier Stabæk-spiller Emil Bohinen.

– Jeg synes dette er veldig hyggelig. Så håper jeg at det blir hyggelig for de vi leverer til. Og etter 14 dager omtrent uten å treffe folk, så synes jeg dette er en fin ting å gjøre, sier Melissa Bjånesøy.

Bruker spillernes arbeidstid

Hele ni av 16 klubber i Eliteserien har permittert spillerne sine. Foreløpig er Stabæk en av klubbene som ikke har gjort det.

Ifølge daglig leder Jon Tunold ønsker man i stedet å bruke arbeidsdagene til å gi noe tilbake til lokalsamfunnet.



– Samfunnet er generelt i krise. Folk får beskjed om å ikke ta på hverandre. Du skal helst holde deg hjemme og mange er i karantene. I tillegg har fotballen fått forbud mot organisert trening. Da har vi tenkt på hvordan vi kan bidra når spillerne våre ikke er permittert, og da er tanken vår at vi kan gjøre andre samfunnsnyttige ting, sier Tunold til TV 2.

Resultatet ble operasjon «Blå dugnad».

– I prosjekt «Blå dugnad» er et av tiltakene at vi ber folk om å donere penger til å kjøpe mat. Når vi har fått folk til å donere penger til enten en de navngir eller en vi mener fortjener det, så bringer våre spillere den maten ut og leverer den på døren, forklarer Tunold.

Ble rørt av overleveringen

Mangeårig Stabæk-patriot Kristian Monsen var den heldige mottakeren av et skikkelig måltid da TV 2 fikk henge på Emil Bohinen og Melissa Bjånesøy.

Han er tradisjonelt sett med i ryddegjengen på Nadderud og er en kjent skikkelse i miljøet rundt Stabæk.

– Dette setter jeg stor pris på. Jeg har fått handlet og sånn hittil, men det spørs hvordan det blir etter hvert, sier Monsen.

– Hvis du trenger hjelp til noe, så ringer du bare Stabæk. Det er null stress, så fikser vi det, sier Emil Bohinen.

– Det takker jeg for, svarer Kristian Monsen.

Melissa Bjånesøy banket inn ni mål i Toppserien for Stabæks kvinnelag i fjor. Hun ble nærmest litt rørt av møtet med Stabæk-veteran Monsen.

– Jeg synes dette var fryktelig koselig. Han hadde jo på seg Stabæk-genser og sånn da vi kom. Du ser hvor mye klubben betyr for ham. De har jo et sted å gå og når det plutselig forsvinner er det hyggelig at vi kan komme til ham i stedet. Han pratet om at han er så mye på stadion, og da skulle det bare mangle at vi stiller opp andre veien, sier Melissa Bjånesøy