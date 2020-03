Dette er det fjerde dødsfallet ved Oslo Universitetssykehus relatert til pandemien.

– Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde, skriver sykehuset på Twitter.

Fredag formiddag ble det bekreftet to korona-dødsfall i Norge, i Moss og Drammen.

Totalt er det bekreftet 17 dødsfall knyttet til koronaviruset i Norge.

Dødsfall på sykehjem

Moss Kommune bekreftet tidligere i dag at en koronasmittet beboer på Orkerød sykehjem omkom torsdag kveld.

Kort tid senere kom meldingen om et koronarelatert dødsfall i Drammen, hvor en kvinne har mistet livet. Den avdøde kvinnen var i 70-årene og hjemmehørende i nåværende Asker kommune.

– Vi er takknemlige for innsatsen både sykepleiere og leger har gjort. Vi vet at de har gitt den beste behandling som er å gi, og heldigvis har de til nå hatt kapasitet til det. Vi skulle ønske at vi kunne gitt en stor og varm klem til alle, sier hun til Drammens Tidende.

76 i respirator

Fredag opplyser Helsedirektoratet at 302 personer er lagt inn på norske sykehus med koronasmitte.

Av disse er det 76 pasienter som får behandling i respirator.

Totalt er det 3581 personer i Norge som har fått påvist covid-19.