En av årsakene til at dødstallet fredag har økt, er at helsemyndighetene i Stockholm har sett på tidligere dødsfall og funnet at flere av pasientene var smittet av koronaviruset.

Ifølge Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell har det vært en suksessiv oppgang i Sverige de to-tre siste ukene. 209 personer har hittil fått intensivbehandling.

Sverige har valgt en mindre restriktiv linje når det gjelder sosial isolasjon enn både Norge og en rekke andre europeiske land.