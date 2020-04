Store deler av verdens befolkning sitter i dag i en form for hjemmekarantene, for å stoppe spredningen av Covid-19-viruset.

Ettersom mange har begrenset frihet til å bevege seg utendørs, eller ha kontakt med naboer og samfunnet rundt seg, har folk tatt i bruk kreative løsninger å formidle et budskap om solidaritet til omverdenen.

En av trendene man kan se i flere land, er at folk har begynt å feste regnbuebilder og skilt i vinduene sine, med beskjeden «Alt blir bra».

Trenden, som ser ut til å ha startet i Italia med beskjeden «Andrà tutto bene», har nå blitt adoptert i land som USA, Canada, Spania og Storbritannia, hvor folk har prydet vinduene og balkongene sine med fargerike bilder.

Dette har også blitt populært i Norge. TV 2 ba derfor folk om å sende inn bilder av sine egne regnbue-kunstverk.

Hvorfor regnbue?

Flere har lurt på hvorfor akkurat motivet regnbue har blitt så populært på disse skiltene. Her er flere årsaker:

Regnbuer brukes som et symbol på fred og håp, da de ofte vises når solen kommer fram etter kraftig nedbør. De tjener til å minne oss om at det følger håp og lys, selv etter mørke tider.

I tillegg er de fargerike og oppmuntrende, og laget som mål om å få folk til å smile når de går forbi. Samtidig har bildene også en praktisk funksjon, ettersom det er en fin mulighet for barn til å styrke sine kreative og kunstneriske sider mens de får hjemmeundervisning.

På sosiale medier som Instagram og Twitter, har Twitter-hashtaggen #ChaseTheRainbow også oppstått i kjølvannet av at bildene har dukket opp rundt omkring. Foreldre har dermed kunnet gi barna oppgaven med å få øye på regnbuene mens de er ute på tur.

Hashtaggen har i skrivende stund nesten 20.000 innlegg på Instagram.

Norske bidrag

Under kan du se et lite utvalg kunstverk laget av norske barn, av de over 500 bidragene som TV 2 fikk inn da vi spurte folket.

