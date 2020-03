– Sommeren ser svært mørk ut

KRISEPAKKE: I den siste krisepakken foreslo forbrukerminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) å forlenge refunderingsperioden i pakkereiseloven. Foto: Lise Åserud/ NTB scanpix

– I tillegg innfører vi en ordning der arrangørene kan tilby kundene en tilgodelapp i stedet for å betale tilbake straks. Det er imidlertid ikke snakk om at kundene skal miste pengene de har betalt, sier forbrukerminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i en pressemelding fra regjeringen.

– Dette såkalte tiltaket er en vits. Reisearrangørene er fremdeles forpliktet til å tilbakebetale avlyste reiser om kunden ønsker det, sier Bergmål.

I dag kan alle som har kjøpt en pakkereise, få alle pengene sine tilbake innen 14 dager dersom de må avbestille reisen på grunn av ekstraordinære omstendigheter. Denne fristen forskyves nå med 14 dager.

Øyner et håp

Når det er så mange avbestillinger som det er nå på grunn av koronapandemien, blir situasjonen krevende for mange arrangører. Derfor blir fristen nå forlenget. Hvor lenge den skal forlenges, er foreløpig uklart.

Dersom reisearrangøren likevel går konkurs, blir kunden kompensert av Reisegarantifondet, som nå får tilført 100 millioner kroner ekstra av regjeringen.

Virke Reiseliv håper og tror at Stortinget nå tar ansvar og jobber for at reiselivet får den kompensasjonen de trenger. Det som ble lagt fram fredag er ikke nok til å redde norske reisearrangører.

– Stortinget skal jobbe med forlag til ytterligere kompensasjon fram til tirsdag. Vi har et stort håp om at det skjer i og med at de var tydelige i sin innstilling til regjeringen, sier Bergmål.

Reiseråd forlenges trolig

Når det gjelder utenlandsreiser er dagens reiseråd fra Utenriksdepartementet at alle reiser som ikke er strengt nødvendige, frarådes – uansett land.

Dette reiserådet gjelder fram til 14. april.

I løpet av neste uke skal regjeringen vurdere om det skal forlenges, med vurdering som legges fram senest 3. april. Men utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) tror ikke det blir noen forandring.

– Som situasjonen er nå, blir det verre, ikke bedre, sa Eriksen Søreide på regjeringens pressekonferanse torsdag.