Heller ikke boligmarkedet går fri fra koronavirusets herjinger. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eikagruppen spår et markant prisfall i tiden fremover.

– Det er klart at en del objekter må settes betydelig ned for å bli solgt, så for landet som helhet vil prisene synke med ti prosent. sier Andreassen.

Han er spesielt negativ til Oslomarkedet.

– Prisene vil jo komme ned, og mest der det har vært hetest, slik at prisene i Oslo sentrum vil i stor grad gå under prisantydning, sier han.

Færre på visning

Eiendomsmeglerne er, ikke uventet noe mer positive, til tross for at aktiviteten i form av salg og oppmøte på visninger allerede er rundt halvert.

– Forskjellen nå er at det er færre på visning, men de som kommer nå, er desto mer interesserte, hevder Privatmegleren-sjef Grethe Meyer.

– Og jeg er heller ikke sikker på at arbeidsledigheten blir så stor at det vil påvirke prisene. Dessuten er det gjort lettelser i boliglånforskriftene, samtidig som rentene er rekordlave, og alle disse faktorene vil påvirke prisene oppover, sier hun.

Optimist

Eiendomsmegler Nils Nordvik er en hardnakket boligoptimist. Han tar imot TV 2 i en gedigen funkisvilla i naturstein på Vinderen. Den har ligget lenge ute for salg, og prisen er nå redusert til 29 millioner kroner.

Nordvik har ingen tro på at nesten alle nå vil begynne å selge før de kjøper, noe som ville kjølt ned markedet ytterligere.

– Nei, nesten alle vil ikke vente noen uker. De ser på annonser, de kommer hit, de ringer og de spør, insisterer Nordvik.

– Hvis pandemien varer to til tre år er det umulig å spå, men hvis det blir for eksempel frem til sommeren, så kommer det til å holde seg bra oppe. Folk er på hugget, de vil og skal ha bolig, sier luksusmegleren.

– En ny normalitet

Andreassen i Eikagruppen tror imidlertid boligmarkedet aldri vil bli det samme, selv om koronaepidemien går over.

– Det går tilbake til en normalitet, men det blir en annen normalitet enn det vi hadde før, for folk har nå erfart at verden er mye mer risikofylt, sier han.

– Norge har en av verdens mest forgjeldete befolkninger i utgangspunktet, så nå vil folk redusere gjeldsbelastningen nettopp fordi gjelden i koronatider er ubehagelig høy.

En måling fra Prognosesenteret i forrige uke viser at andelen som vil kjøpe bolig før de selger den gamle, er redusert fra 39 prosent i september til 25 prosent. Andelen som er usikre, er økt fra 11 til 23 prosent.