– Vi har sagt det ofte nok, og jeg tror alle vet det, men fotball er ikke det viktigste i verden, sier Jürgen Klopp i et lengre intervju med Liverpools egne kanaler.

Tyskerens budskap er klart: Dersom man ønsker at Premier League og andre ligaer skal komme i gang igjen så fort som mulig, må man følge rådene fra helsemyndighetene.

Han har et ønske for hvordan man skal se tilbake på koronakrisen i fremtiden.

– Hvis vi kan konkludere med at dette var perioden der vi viste verdens største solidaritet, kjærlighet, vennskap eller noe slikt, ville det vært fantastisk, sier Klopp.

Tilsendt rørende video

Derfor holder han seg hjemme, og gjør intervjuet med klubbens egne kanaler over Skype. Han benytter anledningen til å hylle alle dem som ikke har muligheten til å holde seg hjemme.

Tyskeren forteller at han nylig ble tilsendt en video som gjorde sterke inntrykk. Helsearbeidere hadde samlet seg utenfor intensiven for å synge «You'll Never Walk Alone.»

– Jeg begynte å gråte med en gang. Det er utrolig. Men det sier alt. Disse folkene er ikke bare ute og jobber, de har en enorm moral. De utsetter seg selv, kan du si, for fare fordi de hjelper folk som er syke. Jeg kunne ikke ha beundret eller verdsatt dem mer, fortsetter Klopp.

Akkurat hvilken video Klopp snakker om er ukjent, men trolig er det en video av ansatte ved Maasstad sykehus i nederlandske Rotterdam. Den er blitt hyppig delt i sosiale medier den siste tiden.

Der synger sykehusansatte nettopp «You'll Never Walk Alone» til kollegaene som jobber på motsatt side av de stengte dørene.

Talsperson for sykehuset, Carla van Zuiljen, forteller at ideen kom spontant etter at de hørte at 183 radiostasjoner skulle spille «You'll Never Walk Alone» verden over.

– Dette bare beviser at vi er her sammen og gjør dette sammen, sier hun til Algemeen Dagblad.

Har video-økter

Samtidig går Liverpool-stjernene en uviss fremtid i møte etter korona-stoppet i Premier League. Merseyside-klubben er bare to seirer unna trofeet. Den beroligende meldingen fra Det engelske fotballforbundet (FA) er at de er innstilt på å spille ferdig denne sesongen, noe som imidlertid kan gå for tomme tribuner.

To all the health care workers around the world.



A little message from us to you... ❤️ pic.twitter.com/1EuwvAdSSa — Liverpool FC (@LFC) March 26, 2020

Selv om Liverpool-stjernene nå er adskilte, er de flinke til å holde kontakten. Klopp kan fortelle at Premier League-lederen har en kokende gruppechat, der spillerne oppdaterer hverandre om både tykt og tynt. I tillegg bruker de teknologien til å noenlunde koordinert.

– Vi gjør alle de samme tingene i samme øyeblikk. Det er mulig teknologisk sett. Men de har sine egne programmer, sender videoer, gir utfordringer og mye slikt, forklarer 52-åringen.