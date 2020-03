– Jeg blir skremt. Å si noe annet vil være å lyve

– Vi er i en veldig spesiell situasjon og jeg forstår at vi landslagsløpere også får føle på det, sier Sjur Røthe.

Fredag kom meldingen om at Skiforbundet permitterer 96 medarbeidere og kutter 50 millioner i budsjettet.

Det skjer etter at langrennssjef Espen Bjervig torsdag røpet til TV 2 at budsjettet for langrenn neste sesong i verste fall kan bli halvert som en følge av koronaviruset.

– Konsekvensen av sparetiltakene blir litt lavere lønn til dere løpere, mindre støtteapparat, færre samlinger og neppe en eneste høydesamling neste sesong. Er det da mulig å bli verdensmester?

– Ja! Jeg tror at jeg og de andre på landslaget skal stille godt rustet til vinteren – selv om det skulle bli litt annerledes. Når det gjelder samlinger har vi de siste årene hatt god erfaring med å trene her hjemme i Norge og jeg er helt sikker på det fortsatt blir bra.

– Hvordan tror du det er det å være langrennsløper i forhold til andre toppidrettsutøvere om dagen?

– Som langrennsløpere er vi veldig privilegerte. Vi kan bruke naturen veldig mye. Andre utøvere er avhengig av haller, så sånn sett er vi heldige. Vi får jo også gjort mye av treningen alene. Det er vi jo også litt vant til.

Holder seg i ro

Fredag hadde Røthe treningsøkt på ski i nærheten av Stryken i Nordmarka, men snøforholdene betyr at skisesongen går mot slutten i dette området.

– Jeg kunne selvsagt godt tenkt meg å dra hjem til Voss eller til Lillehammer hvor det er flotte skiforhold, men jeg gjør som de fleste andre: Jeg hører på hva Erna Solberg sier og holder meg hjemme. Det er i Oslo.

– Selv om det er en stund til... Hvordan ser du for deg internasjonal langrenn kommende vinter? Er du for eksempel sikker på at det blir Tour de Ski?

– Nå er vi midt oppi en verdenskrise som koronaviruset har skapt, og da er det vanskelig å se for seg verdenscupen til vinteren. Det er viktigere ting enn idrett som blir prioritert nå. Selvsagt! Jeg håper vi kommer igjennom dette og at det blir mange skirenn til vinteren, men jeg ser at det kan bli vanskelig å arrangere renn i Italia. Flere av rennene i touren går jo der. Jeg blir i det hele tatt ikke overrasket om det blir endringer i programmet.

Bekymret for de rundt

– Hva er langrenn i en tid hvor alt dreier seg om koronaviruset?