Salg av sexleker har eksplodert

– Når det er sagt, er vi naturligvis heldige og glade for at vi ikke opplever tilbakegang slik man gjør i andre bransjer, men den helt store veksten har vi ikke sett, sier han til TV 2.

– Eksplosjon

Sexolog og presse- og markedsansvarlig Maria Ebbestad i Nytelse.no, en av Norges største nettbutikker innen sexleketøy og erotiske produkter, forteller at de tydelig ser at nordmenn nå har mer tid hjemme.

– Det at folk bruker mer tid hjemme og sammen, har ført til en eksplosjon i salg av sexleketøy, og leveringer på døren, forteller hun.

– Helt-hjem-levering har økt med 100 prosent, som et resultat av at mange er i karantene eller har begrenset mulighet til å gå ut.

Hun forteller at det ikke er noe nytt at sag av sexleketøy går kraftig opp i krisetider.

– Under finanskrisen i 2008 økte salget kraftig på salg av sexleketøy, sier hun.

Sexolog og presse- og markedsansvarlig Maria Ebbestad. Foto: Nytelse.no

Sex uten å være i samme rom

Nytelse.no har blant annet sett en oppsving i salget av sexleketøy som kan styres via apper.

– Dette er perfekt for de som ikke kan være i samme hus eller rom, sier Ebbestad, og forklarer:

– Par som hindres i å møtes på grunn av situasjonen i verden, er overlykkelige for at de fremdeles kan gjøre ting som er positivt og spennende for parforholdet. Man gjør noe sammen og deler en erotisk opplevelse, selv om man er milevis unna hverandre.

I en tid hvor man helst ikke skal være nær hverandre, kan app-styrte leketøy være hendig for par som ikke bor sammen. Ebbestad forteller at det også er pirrende å la andre bestemme takt og tempo.

– Lukk øynene og la fantasier spinne. Enten man jobber i Nordsjøen, holder på med noen man ikke bor med, sitter i karantene eller rett og slett bare er i hvert sitt rom, er dette en pirrende måte å komme nær partneren uten at man tar på hverandre, sier hun.

Og vil man se partnerens nytelse, kan FaceTime være en mulighet.

– Det er også veldig pirrende å fortelle hva du ville gjort hvis dere var nær hverandre, eller hva som tenner deg ved den andre vil pirre ekstra. Vær leken, så vil ikke avstanden føles så stor. I tillegg er det en fin måte å bygge opp spenningen før dere treffes igjen.

Mer fritid

Sexolog Kjersti Antonsen står bak podkasten «Rett i fleisen» og nettbutikken OuiOui.no, og forteller at hun opplever økt trafikk begge steder.

– Folk har mer fritid ettersom jobben stort sett er hjemme – man sparer mye tid på å ha kontoret i stua eller på kjøkkenet.

Og når samfunnet der ute er i krise, ser det ut til at vi ønsker å kose oss litt ekstra hjemme.

– Koser man seg hjemme, inkluderer det ofte sexleketøy og folk handler i gjennomsnitt for mer nå enn de gjorde tidligere. De koser seg litt ekstra og handler mer enn de vanligvis gjør, sier Antonsen.

I tillegg forteller hun at kundene ser ut til å være mer vågale i disse dager.

– Vi selger mye leker både til kvinner og menn, men nå er regelen at det stort sett alltid også er med et analt leketøy i bestillingen, forteller hun.

Orgasmer reduserer stress

For mange fører koronasituasjonen til økt uro og bekymring. Da er det ekstra viktig å sette av tid til egenpleie. Det kan være i form av sex.

– En orgasme reduserer stress ved å gi deg en avslappende og varmende følelse, uansett om du er sammen med en partner eller alene, sier Marthe Sørflaten.

– Dette tror vi stadig flere nordmenn er klar over, og at det er derfor vi ser den store økningen i målrettede kunder, både på Kondomeriet.no og i våre fysiske butikker.

At hele Norges befolkning når bruker mye mer tid sammen hjemme, kan by på utfordringer, men ifølge Maria Ebbestad fører det også til at flere finner tilbake gnisten i forholdet.

– Det er spådd både babyboom og økt skilsmissestatistikk etter dette. Vi ser markant økning i salg av leketøy og erotiske spill, så la oss håpe at det økte saget hjelper til slik at det blir færre skilsmisser, sier hun.