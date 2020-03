Det er i et intervju med New York Post at den profesjonelle golfspilleren forteller om overveldende tilbakemeldinger etter at hun delte fra fortiden i sin egen podkast.

– Det var noen ting jeg definitivt ønsket å snakke om, som for eksempel det å aldri bli akseptert i golf-miljøet, og nakenbildet, sier Spiranac til den amerikanske avisen.

Ved siden av golfkarrièren er 27-åringen kjent på sosiale medier, og har 2,3 millioner følgere på Instagram.

Fansen hyller hennes åpenhet både på og utenfor banen, som blant annet da hun tidligere i år fortalte om nakenbildet-skandalen.

En tidligere kjæreste hadde delt et nakenbilde hun hadde sendt til ham videre til venner. Bildet ble spredd videre på nettet, og Spiranac mottok meldinger fra mennesker hun ikke kjente. Det hele ble en skremmende og tøff periode i livet hennes.

Paige Spiranac under Dubai Ladies Masters. Foto: Martin Dokoupil

– Jeg var konstant stresset. Det var så ekkelt, og jeg følte meg sårbar. Jeg tenkte at jeg aldri kunne rømme fra dette bildet, sa hun til New York Post den gang.

Alle de positive tilbakemeldingene som har kommet etter at hun delte historien har hjulpet henne.

– Da jeg snakket om nakenbildet fikk jeg tusenvis av meldinger fra menn og kvinner som kjente seg igjen, eller menn som ikke visste hvordan noe sånt fikk kvinner til å føle seg, forteller 27-åringen.

– Jeg forventet ikke slike tilbakemeldinger. Jeg ble sjokkert. Det var overveldende på en positiv måte, og det fikk meg til å innse at selv om det er vanskelig å fortelle denne typen historier, så gjør det en forskjell og det er verdt det til slutt.